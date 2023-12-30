Привлечение и удержание промышленного персонала

22% респондентов не предпринимают никаких мер. 13% работодателей вводят для сотрудников бонусную систему, еще 13% периодически повышают оплату труда, тогда как такое же число (13%) обеспечивают сотрудников бесплатным питанием и ДМС. 9% внедряют корпоративное обучение; 7% проводят работу над улучшением условий труда; 6% организуют программы наставничества, еще 6% корпоративный транспорт; 4% проводят мероприятия для сотрудников.



7% перечислили другие варианты ответов:

страховка от критических заболеваний и смерти;

поддержка в решении жилищного вопроса - аренда/ипотека;

доплаты за совмещение профессий;

Подводя итоги, можем отметить, что линейный персонал рассматривает предложения о работе от определенной зарплатной планки, а они выросли на 25-35%, при этом, тенденции к снижению не наблюдается. Кроме того, значимыми факторами для работников являются локация производства, наличие доставки до места работы, соц. пакет. График работы также важен, потому что при сменном графике легче найти подработку для увеличения дохода. Очень популярны у кандидатов вакансии с частичной занятостью, потому что возможность подрабатывать сейчас как никогда актуальна. Для выпускников ВУЗов выбор будущего места работы будет несомненно не так разнообразен, как ранее. Это опять же связано с уходом с рынка международных компаний, которые активно привлекали студентов последних курсов для оплачиваемых стажировок.