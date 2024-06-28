Диспансеризация не так страшна, как ее выставляют

Недавно Роструд напомнил о правилах проведения диспансеризации. Казалось бы, обычная новость для бухгалтеров, напоминалка, так сказать. Но я вспомнил, что на нескольких местах работы такой зверь как диспансеризация вроде бы был, а вроде бы и нет…

Нас пугали конечно, что если не пройдем, получим втык — прямая цитата бригадира на небольшом заводике, где я одно время трудился. И казалось бы, напугали — побежишь в числе первых. Однако нас настолько долго собирали, что в итоге часть просто ушла со смены, как только день закончился) А других, насколько помню, возили в больницу и осмотр был в стиле «Что болит? — Ничего. — Ну и ладно. Следующий». Тем паче, что выходные нам не дали, которые, как оказывается, должны были…

Сейчас, когда я сам занимаюсь сотрудниками и провожу всю эту документацию, стараюсь действовать четко. Назначаю определенный день, собираю людей, и весело-задорно едем куда полагается. По закону для работников учитывается один день, который стараемся распределить между всеми, чтобы не были в обиде. Пока одни работают, другие проходят диспансеризацию собственно.

Важно адекватно поговорить с работником, чтобы он не воспринял такой выезд именно как простой и потерю зарплаты, потому что все зачастую упирается именно в это. «Я ж ничего не заработаю!», кричит он, и начинается канитель с уговариваниями, а где-то даже «угрозами», чтобы как-то надавить. Однако это тоже не выход, конечно.

А вот фразы в стиле «Отметишься, и домой» делают буквально чудеса) И диспансеризация быстрее проходится, и работник доволен, и нам есть как отчитаться перед начальством.