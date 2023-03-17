Трудовые отношения

Минтруд предлагает внести в ТК определяющие признаки трудовых отношений для борьбы с теневой занятостью

Для борьбы с теневой занятостью в ТК предлагают четко закрепить критерии трудовых отношений. И тогда в случае, если отношения между работодателем и работником будут отвечать хотя бы одному из них, их будет необходимо оформить именно как трудовые.

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Минтруд предлагает внести в ТК определяющие признаки трудовых отношений для борьбы с теневой занятостью
Иллюстрация: Krizjohn Rosales/pexels

С таким предложением выступил Минтруд.

В основу этой инициативы легли, помимо прочих, два постановления пленума ВС – от 29 мая 2018 года № 15 и от 23 декабря 2021 года № 45, определяющие признаки трудовых отношений.

Всего предлагается внести в ТК вот такие признаки трудовых отношений:

  • работа во вредных и (или) опасных условиях труда (по результатам СОУТ) либо с высоким риском получения производственных травм или профессиональных заболеваний,

  • работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда (инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте, получение наряда-допуска),

  • работы по лицензируемым видам деятельности или требующие аккредитации, аттестации, сертификации, освидетельствования, специального допуска и т. п. (кроме педагогических работников),

  • работы, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,

  • работы, к которым предъявляются требования квалификационных справочников или профессиональных стандартов (для работающих в сфере образования при непосредственном взаимодействии с несовершеннолетними).

Избыточно?

Противоречиво?

Достаточно?

Защищает граждан от недобросовестных работодателей?

Стимулирует работодателей заключать договоры трудовые вместо подряда и иных форм договоров ГПХ?

Источник💡https://www.kommersant.ru/doc/5874944.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
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