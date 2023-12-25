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Наталья Горячая

❗️Досрочная выплата зарплаты является нарушением трудового законодательства

Выплата заработной платы раньше срока, установленного в трудовом договоре, является нарушением трудового законодательства. Такое мнение высказал Роструд.
47 28

  1. Будет ли нарушение трудового законодательства выплата заработной платы ранее срока, установленного в трудовом договоре?

  2. Если выплата заработной платы ранее установленного срока приведет к тому, что между выплатами заработной разрыв превысит 15 календарных дней будет ли это нарушением трудового законодательства?

  3. Если да, образует ли данное нарушение состав административного правонарушения по ст. 5.27 КоАП?

Ответ:

  1. Будет, кроме случаев, когда дата выплаты заработной платы совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем.

  2. Будет.

  3. Образует.

Почему?

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

В соответствии со ст. 419 ТК лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к административной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.

🎄Для любителей почитать первоисточник здесь.

Итак: если вы хотите выплатить зарплату перед Новым годом, но срок выплаты за вторую половину месяца наступает по графику 9 января и позже, то сделайте промежуточную выплату. При этом в установленные внутренними нормативными документами сроки продолжайте выплачивать зарплату.

Комментарии

1
  • Логотип 1337452@
    1337452@
    14 мин

    каждый декабрь одно и то же....

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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