☕️Платить самозанятым и не попасть под 115-ФЗ: на что обратить внимание

Многие компании работают с самозанятыми гражданами. Это удобно и выгодно для бизнеса, поскольку позволяет снизить объем предоставляемой отчетности и сумму фискальных платежей. Дам рекомендации, как избежать блокировки по 115-ФЗ.

1. Перед платежом в адрес самозанятого убедитесь в том, что он является таковым. И сделать это можно здесь.

Сохраните скриншот страницы с результатами поиска. Это важно не только для того, чтобы подтвердить забывчивым налоговым органам, что самозанятый действительно таковой, но и в случае необходимости таким несложным образом вы сможете объяснить банковским сотрудникам, почему не удержали НДФЛ с выплаты физлицу.

2. Перед тем, как начинать работу с самозанятым, убедите самого себя в том, что вам важно работать именно с таким статусом физлица, а не заключать с ним трудовой договор. Мы с вами хотим сэкономить на налогах, а фискальные органы считают, что при всем богатстве выбора вы должны приложить все усилия к тому, чтобы выбирать те схемы работы, которые позволяют бюджету получать максимальный доход от вашей деятельности. Ответьте на вопрос: почему я выбираю самозанятого вместо того, чтобы брать сотрудника в наём?

3. Платите нормально. Это правило, касается не только платежей в пользу самозанятых. Приучайтесь указывать в назначении платежа, за что вы платите, по какому документу, от какой даты. В случае с самозанятым пишите, что платеж именно ему, укажите его ИНН, не поленитесь. Можно написать примерно так: «Оплата за услуги по ведению страницы Иванову И.И. по договору № 15 от 15.12.2023, ИНН и далее 12 цифр, является плательщиком налога на профдоход, НДС не облагается». Некоторые банки предлагают поставить «галочку», что это платеж на самозанятого, тогда он не спишет обычную для платежей физикам комиссию.

4. Не забывайте про ограничения, которые накладывает при работе с самозанятыми наше законодательство: он может зарабатывать не более 2.4 млн. руб. в год, избегайте признаков трудовых отношений, следите за наименованием услуг, работ, товаров (только собственно производства), которые самозанятый вам продает.