🛠Мифы и реальность про испытательный срок при приеме на работу. На что обратить внимание работодателю

Роструд разобрал ошибочные суждения по теме: «Испытательный срок при приеме на работу».

🙁Утверждение: наличие в трудовом договоре испытательного срока является обязательным условием.

🙂Как правильно: условие об испытании вносится только по соглашению сторон и должно быть установлено либо в самом тексте трудового договора при его заключении, либо в отдельном соглашении сторон, если работник допущен до работы до оформления трудового договора в письменной форме. При отсутствии в трудовом договоре условия об испытании работник считается принятым на работу без его прохождения.

🙁Утверждение: испытание устанавливается в трудовом договоре на любой срок по усмотрению работодателя.

🙂Как правильно: срок испытания не может превышать:

6 месяцев — для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций,

2 недель — для лиц, заключивших трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев,

3 месяцев — для остальных работников.

🙁Утверждение: по усмотрению работодателя срок испытания может быть продлен.

🙂Как правильно: срок испытания продлеваться не может. Увеличить испытательный срок работодатель может, только если в период испытания сотрудник отсутствовал на работе, например, был на больничном. При продолжении работы по истечении испытательного срока работник считается выдержавшим испытание. При неудовлетворительном результате испытания работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником до момента окончания испытательного срока.

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