🙂Мы делили апельсин. Много нас, а он — один. Про отпуск

Вы как работодатель не можете навязывать свои условия по делению отпуска на части. Договариваться надо. Но как – вот, в чем вопрос.

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который утверждается руководителем работодателя не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года. Этот график обязателен как для работодателя, так и для работника.

Регулирование процесса предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков осуществляет работодатель, который составляет и утверждает график отпусков, своевременно предупреждает работника о времени начала и окончания отпуска.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Законодательством не определено, какая из частей отпуска может иметь указанную продолжительность. Поэтому Роструд полагает, что по согласованию между работником и работодателем как первая, так и последующие части ежегодного оплачиваемого отпуска могут быть продолжительностью не менее 14 календарных дней.

ТК РФ не устанавливает, на сколько частей допускается деление отпуска.

В этой связи при использовании отпуска по частям работнику предоставляется то количество дней, которое было согласовано с работодателем и указано в его заявлении.

Работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Роструда № ПГ/28100-6-1 от 10.01.2024.