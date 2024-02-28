Кажется, размер суточных при командировках пересмотрят. Но это не точно

Водитель Е.Романов. У меня вопрос по суточным. С 1 января у нас суточные составляют 700 рублей [по России], 2500 — за рубежом. У нас обеды составляют минимум 500 рублей в день. Возможно ли увеличить этот суточный минимум?

В.Путин: (Обращаясь к М.Хуснуллину.) Вы сейчас находитесь в командировке, у Вас сколько суточные?

М.Хуснуллин: У нас побольше. (Смех.)

В.Путин: Непонятно, почему в Правительстве побольше.

Реплика: Пойдём в Правительство работать. (Смех.)

В.Путин: На самом деле я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников — у всех одинаковая сумма.

Это решение не думаю, что сбалансированное, потому что вы постоянно в командировках, а некоторые раз в год проезжают. Это большая разница. Для вас это — часть вашей жизни. Тем более что у наших соседей [суточные] побольше намного, раза в два-три.

Реплика: В Белоруссии до 1500 рублей, в два раза [выше] внутри страны. И до 15 тысяч у них за территорией, в зарубежных странах. 150 долларов.

В.Путин: Я думаю, что это придёт. Но вопрос правильный. И справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы.

Е.Романов: Спасибо.

В.Путин: Вернусь сейчас в Москву — [передам коллегам].

Что-то ещё?

А.Курушин: Коллеги, если больше нет вопросов. Владимир Владимирович, большое Вам спасибо, что нашли в своём графике возможность с нами пообщаться. Многомиллионная аудитория транспортников Вас не подведёт.

В.Путин: Я не сомневаюсь. Здесь крепкие мужчины.

А.Курушин: Мы поддержим все Ваши инициативы. Будем 17 марта все на выборных участках поддерживать Вашу кандидатуру.

В.Путин: Нам главное — ритмично всем работать. Мы, когда ехали с Маратом, говорили на этот счёт. Главное — ритмично работать и быть уверенными в себе. 100 процентов у вас всё получится.

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