Самозанятая среда. Когда налоговая заинтересуется поступлениями на карту

Закон не запрещает самозанятому получать денежные средства на свою личную банковскую карту. Однако что делать, если родственник перевел деньги , скажем, в качестве подарка на день рождения? Или самозанятый оплатил ужин с друзьями своей картой, а те ему накидали свою долю?

Всё просто: налоговая инспекция не узнает о поступлениях на счет до тех пор, пока сам самозанятый не пробьет чек.

Чтобы налоговая инспекция заинтересовалась поступлениями на карту, которые не зафиксированы чеком, самозанятому надо очень сильно постараться. С неба налоговая инспекция с проверкой не свалится. Для этого нужны веские причины. Наличие пары-тройки поступлений в месяц от разных лиц или от ближайших родственников не будет основанием для включения этих сумм в налоговую базу и наложения штрафа в размере 20% от суммы.

Банк может заблокировать операции по карте, если заподозрит сомнительные операции в рамках борьбы по ПОД/ФТ. Необычные переводы, большие по сравнению в «среднем по больнице» суммы, частота переводов — все это может послужить сигналом банку запросить у самозанятого документы, подтверждающие происхождение средств и объяснения и после попросить на выход с вещами из банка.