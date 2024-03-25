Про отгул. Интересное для вашей практики судебное дело

Предыстория: сотрудник получил за какие-то заслуги право на отгул. День отгула он выбрал сам, дату не согласовал с работодателем. Последний уволил первого за прогул со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сотрудник посчитал, что увольнение было незаконным и обратился в суд с требованием восстановить его в занимаемой ранее должности.
Суд решил, что отгулы предоставляются работникам в заявительном порядке, с учетом мнения работодателя. Документы, подтверждающие факт согласования, истец не представил, поэтому суд занял сторону ответчика. Процедура увольнения за прогул была соблюдена, то вопросов к компании-работодателю у суда нет и истцу было отказано в удовлетворении иска.
💡Для любителей почитать первоисточник: определение Мосгорсуда от 18.06.19 № 33-26458/2019.
Комментарии3
Работник довольно странно поступил. Но, если почитать дело, то он уверяет, что отпросился, тогда вопрос, почему линейный руководитель за него не вступился и не объяснил ситуацию.
Если трудовой спор, да ещё за один день отгула, нужно увольнять руководителя, без права занимать руководящие должности в дальнейшем.
а все составляют документы прям в двух экземплярах!?
что за 💩 у судьи в голове!?
Согласна с вами, довольно странное судебное решение