Про отгул. Интересное для вашей практики судебное дело

Трудовые споры, на мой взгляд, самые тяжелые и эмоционально нагруженные. Если инициатор спора — работник, то там обычно много обиды.

Предыстория: сотрудник получил за какие-то заслуги право на отгул. День отгула он выбрал сам, дату не согласовал с работодателем. Последний уволил первого за прогул со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сотрудник посчитал, что увольнение было незаконным и обратился в суд с требованием восстановить его в занимаемой ранее должности.

Суд решил, что отгулы предоставляются работникам в заявительном порядке, с учетом мнения работодателя. Документы, подтверждающие факт согласования, истец не представил, поэтому суд занял сторону ответчика. Процедура увольнения за прогул была соблюдена, то вопросов к компании-работодателю у суда нет и истцу было отказано в удовлетворении иска.

💡Для любителей почитать первоисточник: определение Мосгорсуда от 18.06.19 № 33-26458/2019.