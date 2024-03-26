Переход арендодателя с ОСН на УСН не является основанием для уменьшения стоимости аренды на сумму НДС

Компания обратилась в суд с заявлением о взыскании задолженности по договору аренды в размере более 8.5 миллионов рублей и пени почти 750 тысяч, а также процентов за пользование чужими деньгами тоже около 750 тыс. руб.

Что случилось?

По договору аренды ежемесячный платеж составил 1.3 млн. руб., в т.ч. НДС 203 тыс. руб. По условиям договора сумма арендной платы в период срока действия договора может изменяться по соглашению сторон в сроки, которые могут быть дополнительно определены сторонами настоящего договора, но не чаще одного раза в год, при этом цена заключенного договора не может быть пересмотрена в сторону уменьшения. Позже сумма договора была увеличена.

Затем арендодатель перешел на УСН, после чего арендодатель предложил внести в договор уточнение о невключении в стоимость аренды суммы НДС. Соглашения стороны не достигли. Ссылаясь на наличие у общества задолженности по договору аренды, арендодатель направил своему арендатору досудебное уведомление о необходимости ее погашения.

Арендодатель указал, что изменение режима налогообложения не может служить основанием для самостоятельного уменьшения арендной платы обществом. Неисполнение требований, изложенных в уведомлении, послужило основанием для обращения предприятия в арбитражный суд.

А что суд?

Суд первой инстанции: отказать.

Суд второй инстанции: отказать.

Суд третьей инстанции: отказать.

Верховный суд: отправить дело на новое рассмотрение.

Включение продавцом в подлежащую оплате покупателем цену реализуемого товара, работ и услуг (арендную плату) суммы НДС основано на положениях пункта 1 статьи 168 НК, являющихся обязательными для сторон договора в силу пункта 1 статьи 422 ГК, и отражает характер названного налога как косвенного. Предъявляемая к оплате сумма НДС является частью цены, подлежащей уплате одной стороной договора в пользу другой. Изменение условий налогообложения, произошедшее у одной из сторон сделки, например, утрата продавцом статуса плательщика НДС и переход на применение специального налогового режима, по общему правилу имеет только публично-правовые последствия и не влечет за собой пересмотр условий ранее совершенных названным лицом сделок, не может само по себе служить основанием для изменения цены договора. Установленную договором цену покупатель обязан уплатить вне зависимости от того, как продавец должен распорядиться полученными средствами, в том числе безотносительно того, какие именно налоговые платежи в бюджет продавец должен произвести в соответствии с законодательством о налогах и сборах и в каком размере.

В рассматриваемом случае арендатор вносил арендную плату в меньшем размере без установленного законом или договором основания, а суды неправомерно исключили из структуры задолженности по арендной плате включенную в гражданско-правовое обязательство сумму платежа, равную НДС.

Прекращение у арендодателя обязанности по уплате НДС не влечет изменение условия договора о цене. Арендатор в структуре арендной платы платит не налог, а погашает гражданско-правовое обязательство, содержащее в себе сумму, равную НДС.

Судам следует учесть договорные условия, соотнести расчеты сторон с представленными ими доказательствами, применив нормы материального права.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А01-523/2021