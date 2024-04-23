Марафон желаний обошелся предпринимателю в 1,1 млрд. рублей

Напомню предысторию.

В публичном пространстве история началась с сообщения о возбуждении уголовного дела по ст. 198 и 174.1 УК РФ. Через две недели обвинение было предъявлено супругу Елены. Еще через месяц в суде было рассмотрено ходатайство следствия о продлении меры пресечения предпринимательнице. Следом Екатерина Мизулина предложила настучать на тех, кто еще «продает различные чудодейственные курсы» с целью проведения проверки. Еще через полгода к двум статьям УК РФ добавилась статья 187 и 35.

Чтобы понимать, как устроен современный инфобизнес, за что зацепилась ИФНС и следственные органы, принимавшее участие в выездной проверке, изучаю решение столичного арбитражного суда. Документ на 45 листах, но нас это не остановит. Знаю, что вы не блогеры, но нас интересует содержательная часть и выводы, на которых можно дальше строить свою схему ведения бизнеса. Ведь дробление бывает не только у тех, кто продает марафоны желаний.

Итак, наберитесь терпения, скоро будем читать.