Право на вычет: НДС с консультационных услуг

Как часто вы заказываете подготовку и проведение технических презентаций, мастер-классов и семинаров с элементами обучения сотрудников отдела продаж?

Да, такое бывает.

Но какие признаки услуг приведут ФНС и суды к мнению о том, что услуги в реальности не были оказаны вашей компании?

Наличие признаков технической организации у исполнителя (не находится по юридическому адресу, не имеет персонала и оборудования). Руководитель компании-исполнителя не имеет соответствующего образования и работает на другом предприятии с полной занятостью с иной профессиональной ориентацией и не мог исполнить соответствующие мероприятия, а потребители услуг (сотрудники проверяемой компании) не подтвердили факт их получения. Участие исполнителя и его руководителя для проведения каких-либо презентаций и (или) рекламных мероприятий налогоплательщика в том числе с привлечением какой-либо целевой аудитории не установлено в ходе проверки и не подтверждено в ходе судебного разбирательства. У исполнителя нет компетентных специалистов, имеющих опыт работы в соответствующей сфере.

Поэтому счета-фактуры таким исполнителем будут признаны как выставленные безосновательно и не могут являться доказательством правомерности применения налоговых вычетов по НДС.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А82-2364/2022.

Заметьте: в рассматриваемом случае снова сыграла свою роль именно совокупность признаков, указывающих на то, что услуги в реальности не были оказаны. Зачеркните три, оставьте любой один и он сам по себе не является указанием на то, что компания использовала техническую компанию для транзита, обналички или уменьшения обязанности по НДС.

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