Шесть причин для отказа в открытии счета компании или ИП

Фантазировать о том, почему компании или ИП отказали в открытии счета, можно долго. Однако есть шесть самых распространенных причин, по которым банки отказывают потенциальному клиенту в открытии счета.

1. Проблемы с адресом.

Фиктивный адрес — явление массовое. Компании либо не нужен офис вовсе, либо у нее возникли сложности с получением «добро» на указание адреса офиса в ЕГРЮЛ у своего арендодателя.

Минимум, что надо делать — это проверять адрес, который вам продают, на предмет массовости. Ну и в ЕГРЮЛ вносить сведения о точном месте нахождения офиса в здании.

2. Не все документы представлены.

Каждый банк сам определяет список документов, которые запрашивает при открытии счета. Есть банки, которые мотивированы на открытие счетов. Есть те, которым все равно сколько у них за сегодня откроется счетов. Тыкать пальцем не буду, вы и так поняли, о ком речь. Однако в большинстве случаев все же банк попросит довести(прислать) недостающие документы. Бывают банки с наивысшей степенью клиентоориентированностью. Например, когда счет открывают, но дают пользоваться сверх какого-то лимита только после того, как недостающий документ будет предоставлен.

Совет: читайте внимательно список документов, необходимых при открытии счета.

Иногда для получения согласия банка для открытия счета нужны не только правоустанавливающие документы, но еще и справка об отсутствии задолженности перед бюджетом или письмо о деловой репутации от клиента банка или другого банка, где у вас уже есть счет. Также могут запросить выписку по расчетному счету за последние 6 месяцев, сданные декларации, штатное расписание, баланс.

3. Проблема с процедурой.

Если в банк явился не руководитель или не доверенное лицо, то последует отказ в открытии счета.

Совет: не доверяйте открытие счета никому. На такое это важное мероприятие езжайте сами. В пиджаке, в галстуке. И будьте готовы к допросу: зачем фирму регистрировали? какой вид деятельности будете осуществлять? сколько сотрудников? какие обороты? где будет офис? кто будет поставщиками? кому будете продавать свою продукцию/товар?

4. Подмоченная репутация.

Если у компании или ИП ранее был открыт счет в другом банке, но в силу выполнения банком требований 115 - ФЗ счет был закрыт, то шансов открыть счет в другом банке уже почти нет.

Или если у будущего клиента есть недоимка в бюджет (даже если она составит 10 копеек), то счет открыть нельзя. Не только в другом банке, но и там, где уже есть , например, расчетный счет, открыть депозитный, валютный или кредитный счет уже не получится.

5. Фирма похожа на однодневку.

Увы, если уставный капитал компании равен 10 тыс. рублей, то банк может отказать. Или если фирма зарегистрирована по недействительному паспорту. Также причиной отказа может стать не сданная отчетность или если учредитель, руководитель и главбух — одно лицо. Бывает, что отказывают по причине высокорискового вида деятельности. Помните, какие они? Логистика, розница, туризм, общепит, стройка.

6. Жертва статистики.

Даже если по всем параметрам вы чисты как слеза младенца, вы можете стать жертвой статистики. Банки отчитываются перед мегарегулятором о количестве "отказников". И ваша компания или ИП может стать частью этой статистики. Ничего личного.

Бывает также, что компании, которая по всем параметрам чиста, отказывают по причине сбоя работы одной из процедур проверки.

Совет: найдите способ выяснить причину отказа в открытии счета.

И вообще: перед тем, как открывать расчетный счет и определяться с банком, ответьте на несколько вопросов: