Что компании должны сделать в конце июня. Задачи для бухгалтера

Июнь заканчивается. Это значит, что 2-й квартал скоро завершится и мы перейдем к подсчету итогов работы, сделаем платежки по налогам, подадим отчетность.

Вот лишь несколько задач из общего перечня того, что мы делаем в конце июня:

подводим предварительные итоги деятельности компаний наших клиентов,

предлагаем руководителям закрыть долги поставщикам и получить хвосты от покупателей,

сделать заначку для уплаты налогов и сборов.

Что важно сделать уже сейчас?

1. Уже сейчас мы начинаем запрашивать первичные документы у тех клиентов, кто занимается их сбором самостоятельно.

Мы отразим документы, подтверждающие движение товара, оказание услуг, выполнение работ, за 1-ю половину июня и сделаем это до конца этой недели.

2. Сведем предварительные итоги работы тех компаний клиентов, которые применяют ОСН и УСН 15%. Это важно для того, чтобы:

если компания, применяющая ОСН, нахватала во 2-м квартале авансы, которые хранит на своих счетах, перечислила их своим поставщикам, иначе заплатит НДС с аванса в бюджет и может возникнуть кассовый разрыв,

если компания применяет УСН 15%, то в целях учета расходов, уменьшающих налоговую базу, она должна не только принять товар (работу, услугу) во 2-м квартале для уменьшения налога, но и оплатить его, поэтому важно отследить остатки задолженности поставщикам в моменте и скорректировать планы руководителей компаний по оплатам.

3. Уже завтра будем держать руку на пульсе, чтобы оперативно моделировать картину по НДС (или УСН 15%) с целью обеспечить оптимальную для бизнеса клиента налоговую нагрузку за счет законом предусмотренных инструментов.

4. Подведя примерные итоги работы компании, посчитаем итоговую налоговую нагрузку в уходящем квартале для того, чтобы руководитель компании смог сравнить ее с двумя важными показателями:

рекомендациями ЦБ в части безопасной налоговой нагрузки на бизнес в целях соблюдения ПОД/ФТ (115-ФЗ),

рекомендациями Минфина в части безопасных налоговых вычетов по НДС по региону.

5. Сверим штатное расписание с региональным МРОТ. При несоответствии оклада утвержденному межведомственной комиссией минимуму подготовим проекты локальных документов компании для увеличения размера оплаты труда. Предложим индексировать зарплату, если это не было сделано в первые пять месяцев года.

6. Во избежание получения требований на оплату недоимки или инкассо запросим акты сверки по налогам и сборам предложим руководителям компаний уплатить недоимки в бюджет, если таковые имеются.