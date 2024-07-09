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Наталья Горячая
Обзор налоговых новостей

Налоговая реформа-2025. Обзор поправок

На сайте Госдумы появился текст поправок ко второму чтению того самого масштабного законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы.
Налоговая реформа-2025. Обзор поправок
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Смотрю, читаю, изучаю, выложу в течение дня частями. Понимаю, что более всего интересует упрощенка с её НДС, поэтому этот блок изучу в первую очередь. Приятного аппетита к завтраку всем предпринимателям, руководителям и им сочувствующим.

1.Уточнения в законопроект ко второму чтению о процедуре освобождения от НДС малышей, формирующих выручку не более 60 млн.руб. в год:

⚡️Только что созданные организации и ИП, применяющие УСН, освобождаются от НДС, начиная с даты постановки их на налоговый учет.

Таким образом, те компании и ИП, которые перешли на УСН сразу после регистрации и только что зарегистрированы, автоматически освобождаются от уплаты НДС. Подавать какие-либо уведомления или заявления им не нужно.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Но вот когда они сформируют выручку более 60 млн. руб., у них начнется веселье, о котором я уже писала, но мы снова и снова повторим.

2.Уточнения в законопроект ко второму чтению в правилах подсчета выручки ИП в случае применения им одновременно ОСН и ЕСХН/ПСН или УСН и ПСН:

⚡️Если ИП применял ОСН и ПСН либо ЕСХН и ПСН, при определении величины доходов, позволяющих получить освобождение от НДС, учитываются доходы по обоим указанным налоговым режимам.

Если ИП применяет (применял) одновременно УСН и ПСН, при определении величины доходов , позволяющих получить освобождение от НДС, учитываются доходы по обоим спецрежимам.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

3.Уточнения в законопроект ко второму чтению в части права организации и ИП, торгующих подакцизными товарами, применять освобождение от НДС, оставаясь на упрощенке:

⚡️При выручке не более 60 млн. руб. в год упрощенец освобождается от НДС независимо от того, торгует ли он подакцизными товарами.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

4.Уточнения в законопроект ко второму чтению в части определения даты, с которой в случае превышения выручки 60 млн. руб. упрощенец становится плательщиком НДС:

⚡️При превышении выручки 60 млн. руб. упрощенцы начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности плательщика НДС.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Получается, что в декабре лучше лимит выручки не превышать. А то с января, независимо от размера выручки, упрощенец обязан платить НДС.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

5.Уточнения в законопроект ко второму чтению в части определения величины доходов, позволяющих упрощенцу не платить НДС:

⚡️При определении величины доходов, позволяющих упрощенцу не становиться плательщиком НДС, не положительные курсовые разницы и некоторые виды субсидий, а также доходы при безвозмездной передаче в государственную и (или) муниципальную собственность имущества (имущественных прав).

В случае, если в течение налогового периода по УСН, ИП применяет одновременно УСН и ПСН, при определении величины доходов, позволяющих не платить НДС, учитываются доходы по обоим указанным специальным налоговым режимам.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

А вот здесь не надо меня забрасывать тапками. Возможно, я неправильно трактую поправку, но пока мой мозг читает это так:

⚡️Упрощенец, обязанный применять ставку по НДС в размере 5 (7)%, не имеет права на такую ставку в случае, если он импортирует товар или выполняет функции налогового агента по ст. 161 НК РФ.

Давайте дословно приведу пункт правок:

«Налоговые ставки, установленные пунктом 8 настоящей статьи (то есть ставки 5 и 7%) не применяются при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также при осуществлении операций, указанных в пунктах 1 - 6 статьи 161 настоящего Кодекса».

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

То есть агентский НДС и НДС при ввозе будет по ставке 20 (или 10)%. Никаких 5 (7)% не будет даже если выручка ниже 250 (450) млн. руб. за год.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

6.Уточнения в законопроект ко второму чтению в части периода применения обязанности платить НДС, если упрощенец превысил порог выручки 60 млн.руб.

⚡️Организация или ИП обязаны применять налоговую ставку по НДС 5 или 7% в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация, в которой отражены операции, подлежащие налогообложению по указанным налоговым ставкам.

Важно: правило заработает с 1 января 2025 года.

Уточню: для всех налогоплательщиков налоговый период по НДС равен кварталу (ст. 163 НК РФ). Так что НДФЛ со своими 13-ю периодами и 2 уведомлениями в месяц нервно покуривает в сторонке.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

7.⚡️Вычетов входного НДС для налогоплательщиков, применяющих ставки 5 (7)%, о которых говорил Андрей Макаров, в тексте поправок нет. Так что правило, согласно которому в первой редакции законопроекта при применении ставок 5(7)% вычеты не применяются, ОСТАЕТСЯ.

По сути это будет оборотный налог. Или налог с продаж. Хоть горшком назови. Но правила освобождения от НДС для таких налогоплательщиков по статье 149 НК РФ сохранится. Разбираем дальше.

Читайте разбор законопроекта, направленного на совершенствование налоговой системы, здесь.

103 листа первоначального проекта закона превратились в 185. Так что читать нам с вами долго.

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