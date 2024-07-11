😡Публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор

Этот законопроект принят в первом чтении.
Мы уже привыкли к тому, что порой ко второму чтению в документы добавляют что-то такое, особенное. Чтобы никто не успел опомниться. Известная практика. Вот и сейчас, к этому проекту закона заинтересованные лица готовят поправки. Их еще нет на сайте Думы, но есть в «Российской Газете».
Предлагается предусмотреть, что автор публичного канала с аудиторией более 1000 пользователей обязан передать в Роскомнадзор сведения о себе. В Роскомнадзоре считают эту инициативу справедливой и обоснованной.
Ведь информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей социальных сетей, однако в большинстве случаев не исполняется.
Законопроект предлагает конкретизировать это требование и распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек. Согласно инициативе такой пользователь обязан сообщить в РКО свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации.
Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.
Если не хотите подавать сведения в Роскомнадзор, закройте страницу для посторонних пользователей, считают в ведомстве.
Маркировка рекламы уже есть. Но она, судя по этой новости, не даёт нужных государству результатов. Им мало. Надо ещё. Надо во все министерства и ведомства подавать сведения о том, что мы ещё живем и дышим.
И про штрафы, Антон Вадимович, не забудьте. А то без штрафов ненаправление уведомления или уведомление позже установленного срока не будет работать требование подать уведомление о том, что я распространяю информацию, которая действует на нервы ограниченному кругу граждан.
Ой, забыла. Еще надо уведомление о начале работы странички социальной сети, уведомление об изменении данных паспорта владельца страницы, уведомление об изменении профиля страницы.
Комментарии1
Это надо отслеживать владельцу страницы или за него отследят?)
Интересно, сколько ко мне в сутки на Клерке на страницу заходит человек?😄