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Наталья Горячая
Законопроекты

😡Публичные каналы с аудиторией свыше 1000 человек в сутки обяжут передавать данные о себе в Роскомнадзор

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше 1 тыс. человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе.

Этот законопроект принят в первом чтении.

Мы уже привыкли к тому, что порой ко второму чтению в документы добавляют что-то такое, особенное. Чтобы никто не успел опомниться. Известная практика. Вот и сейчас, к этому проекту закона заинтересованные лица готовят поправки. Их еще нет на сайте Думы, но есть в «Российской Газете».

Предлагается предусмотреть, что автор публичного канала с аудиторией более 1000 пользователей обязан передать в Роскомнадзор сведения о себе. В Роскомнадзоре считают эту инициативу справедливой и обоснованной.

Ведь информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе в форме и объеме, достаточном для его идентификации. Это требование распространяется на персональные страницы пользователей социальных сетей, однако в большинстве случаев не исполняется.

Законопроект предлагает конкретизировать это требование и распространить его не на всех пользователей социальных сетей, а только на тех, чья ежедневная аудитория превышает 1000 человек. Согласно инициативе такой пользователь обязан сообщить в РКО свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. Это не регистрация в ведомстве, а уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации.

Инициатива предполагает, что российским компаниям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных страницах, пользователи которых не сообщили о себе в Роскомнадзор.

Если не хотите подавать сведения в Роскомнадзор, закройте страницу для посторонних пользователей, считают в ведомстве.

Маркировка рекламы уже есть. Но она, судя по этой новости, не даёт нужных государству результатов. Им мало. Надо ещё. Надо во все министерства и ведомства подавать сведения о том, что мы ещё живем и дышим.

И про штрафы, Антон Вадимович, не забудьте. А то без штрафов ненаправление уведомления или уведомление позже установленного срока не будет работать требование подать уведомление о том, что я распространяю информацию, которая действует на нервы ограниченному кругу граждан.

Ой, забыла. Еще надо уведомление о начале работы странички социальной сети, уведомление об изменении данных паспорта владельца страницы, уведомление об изменении профиля страницы.

Комментарии

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