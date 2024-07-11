ИП не платит зарплату самому себе. Такой опции для него нет

Индивидуальный предприниматель может выступать в качестве работодателя и платить зарплату другим, но сам себе он зарплату не платит. Нет такой опции для него.

Если ИП применяет спецрежим (например, УСН), он платит налог по УСН, а от уплаты НДФЛ со своих предпринимательских доходов он освобожден. И от уплаты страховых взносов с доходов физлица от предпринимательской деятельности при условии применения спецрежима он тоже освобожден.

ИП платит УСН со своих доходов от предпринимательской деятельности, а НДФЛ со страховыми взносами только при условии принятия на работу (или заключения договора подряда с физлицом, не являющимся ИП и/или самозанятым, или с выплаты иных вознаграждений физлицам).

Поэтому при переводе денег со счета своего ИП на свой счет физлица (в том же банке или в другой банк — это не важно) никакие НДФЛ и страховые взносы вы не платите.

❗️Но. Если вы используете зарплатный проект зеленого банка (привет менеджерам Сбербанка за их креатив без раздумий о последствиях) и пишете (или банк сам пишет) в назначении платежа «Денежное вознаграждение по реестру №... от ... в соответствии с Договором ... от ...», то ждите Требования по ст. 88.3 НК РФ, где инспекторы будут предлагать вам либо пояснить, что это за зверь платежи такие, либо подать уточненные расчеты по РСВ. И будете получать такие требования, пока не устанете и не поймете, что не надо через зарплатный проект выводить деньги, заработанные благодаря предпринимательской деятельности.

Не надо так делать. Не пользуйтесь зарплатным проектом для вывода денег. Пользуйтесь зарплатным проектом по прямому его назначению. Не надо слушать менеджеров банка. Им все равно. А нам с вами — нет.