Жило-было ООО

Вот, что установила ИФНС в подтверждение своих выводов:

1) все организации группы поставлены на учет в один день, зарегистрированы по одному адресу, осуществляют одинаковую деятельность, хотя лицензия есть только у проверяемого общества,

2) заявителем при постановке на учет всех организаций было одно лицо,

3) все руководители связанных компаний являются сотрудниками проверяемого,

4) единственным заказчиком услуг у 4 компаний является само проверяемое общество,

5) отсутствие факта самостоятельности у 4 компаний подтверждается отсутствием собственных заказчиков помимо проверяемого общества,

6) 95% доходов подконтрольных организаций приходится на доход от проверяемой компании и лишь 5% приходится на ФСС и перевод денег между компаниями группы,

7) один штат работников на все организации,

8) все сотрудники всех организаций в ходе опроса указали на то, что осуществляют деятельность в проверяемом обществе,

9) подписантом отчетности, отправляемой в ИФНС, является бенефициар общества,

10) счета открыты в одном банке, доверенности на распоряжение счетами выписана на бухгалтеров Общества.

Итог: все три суда дружно поддержали ИФНС, ибо крыть было нечем. Спорные контрагенты созданы формально, их реквизиты использованы для оформления несуществующих фактов хозяйственной деятельности. Договоры на оказание услуг заключены с подконтрольными и взаимозависимыми организациями фиктивно, а сами услуги компания оказывала самостоятельно и у нее на то были все необходимые ресурсы. Ответственность за качество работ (услуг) несла непосредственно компания как исполнитель.

Всё, спалил сам себя с потрохами.

Для любителей деталей: проверка была назначена в 2017 году, период проверки — с 2014 по 2016 годы, в 2018 году ИФНС выдала решение, в итоге компанию привлекли к ответственности в виде штрафа 9.4 миллиона, ей доначислены налог на прибыль 10.7 миллионов, НДС 93 миллиона, УСН 1.1 млн., НДФЛ 151 тыс., и пеня на 26.6 миллиона. В ходе обжалования решения ИФНС вышестоящее Управление отменило решение нижестоящей в некоторой части. Компания пошла в суд, в 2021 году состоялись суды первой инстанции и апелляция, в январе 2022 года – кассация.

Для чего детали? Для того, чтобы вы понимали, что в общем-то таких «странных» на первый взгляд схем уже нет. Сейчас дробление бизнеса все же происходит по другим правилам, делается это с оглядкой на такого рода решения и предприниматели более трепетно подходят к созданию группы компаний. Вы можете пройтись по всем 10 пунктам, описанным выше, и проверить, какие у вас шансы оказаться на месте этого общества.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А81-5061/2020