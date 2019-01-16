Есть ли ограничения по количеству привлечений сотрудников к работе в выходные дни?

Согласно ч. 2 ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации (ИП) в целом или ее отдельных структурных подразделений.
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Вдруг пропустили: почитайте интересное решение суда об оплате сверхурочных в случае, когда приказа о такой работе не было.
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