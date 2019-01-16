Есть ли ограничения по количеству привлечений сотрудников к работе в выходные дни?

Привлечение к работе сотрудника каждые выходные дни с его согласия и оплатой в двойном размере возможно при условии, что привлечение к работе в выходной день обусловлено необходимостью выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее подразделений.

Согласно ч. 2 ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации (ИП) в целом или ее отдельных структурных подразделений.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Вдруг пропустили: почитайте интересное решение суда об оплате сверхурочных в случае, когда приказа о такой работе не было.