Увеличивать лимит необлагаемых налогами суточных нецелесообразно

С 01.01.2024 при выплате страховых взносов в соответствии с законодательством РФ сумм суточных работникам, постоянная работа которых осуществляется в пути, указанные суммы не подлежат обложению страховыми взносами в размере не более 700 руб. за каждый день в РФ и не более 2 500 рублей за каждый день выполнения указанной работы за пределами страны.

Страховые взносы уплачиваются в целях обязательного социального страхования застрахованных лиц и являются источником финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующим видам обязательного социального страхования.

Законодательством устанавливается определенный уровень страховых гарантий застрахованным лицам, обеспечиваемый за счет поступлений страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Суточные не предполагают покрытие расходов, которые сотрудник осуществляет вне зависимости от того, находится он, в частности, на рабочем месте по месту деятельности организации или выполняет работу разъездного характера.

Предлагаемое увеличение размера не облагаемых страховыми взносами суточных может привести к уменьшению размера выплат страхового обеспечения работников по соответствующим видам обязательного социального страхования, в том числе размера пенсии, пособий по временной нетрудоспособности.

Реализация данного предложения повлечет снижение объемов доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, что приведет к необходимости выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Поступления сумм НДФЛ формируют существенную часть доходной части бюджетов субъектов и местных бюджетов.

Учитывая изложенное, рассматриваемые предложения приведут к формированию выпадающих доходов бюджетов субъектов и местных бюджетов, за счет средств которых обеспечивается реализация обязательств, в том числе социальных, что также негативно отразится на возможности исполнения соответствующих бюджетов.

Предлагаемые изменения способствуют исключению использования работодателем в целях минимизации налогообложения "серых схем" при выплате заработной платы, когда ее часть выплачивалась работникам в виде упомянутых суточных или полевого довольствия.

Установленный не подлежащий налогообложению размер суточных в расчете на календарный месяц соответствует установленному размеру МРОТ, что также свидетельствует о его экономической обоснованности.

Учитывая изложенное, предложение об увеличении размера не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм суточных не поддерживается.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина № 03-04-06/68247 от 22.07.2024.