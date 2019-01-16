Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 4

Отчетность. Если есть налог, то будет и отчетность по нему, поэтому все плательщики НДС сдают отчетность.

Здесь несложно: сдаем декларацию ежеквартально до 25 числа первого месяца, следующего за истекшим кварталом, то есть до 25 января, 25 апреля, 25 июля, 25 октября. Если дата направления декларации попадает на выходной или праздничный день, то последним днем направления в ИФНС декларации будет первый следующий за таким праздником (выходным) день.

Например, 25 октября 2025 года — суббота. Тогда декларацию по НДС надо направить не позднее 27 октября.

Перечисляем НДС в бюджет в течение следующего квартала равными частями. И дата перечисления этого налога – 28 число. Например, вы начислили 900 000 рублей налога за 1 квартал 2025 года. Тогда до 28 апреля, до 28 мая и до 30 июня вы перечислите по 300 000 рублей соответственно.

НДС — не единственный налог, который надо платить по деятельности компании. Если вы на УСН, то вас никто не освобождает от обязанности по сроку 28 апреля, 28 июля, 28 октября перечислять авансовые платежи и в марте (апреле) - итоговый за год. Поэтому увеличивается риск возникновения кассового разрыва, когда обязанность платить есть, а денег на счетах нет.

Чтобы избежать такой ситуации, предлагаю вот такие несложные решения:

для целей управления деньгами считайте свою выручку без НДС. Сильно упрощает жизнь и не будет искушения «влезть» в деньги, предназначенные для государственного бюджета, используйте «нычку» в банке. Например, в Банке Точка есть возможность открыть кубышку, куда можно автоматически направлять от 1 до … % от поступающих средств.

Однако и эти несложные действия не всегда помогают. Почему? Причина кроется в особенностях начисления НДС. Давайте оставим эту тему на завтрашнее утро. На свежую голову, как принято говорить.