Наталья Горячая
НДС

Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 5

По общему правилу налоговая база по НДС определяется на наиболее раннюю из двух дат.

  • на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),

  • на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).

Давайте сразу разберём примеры, ибо визуализировать это правило сложно.

1. 22 августа вы отгрузили товар на 105 000 рублей, в т.ч. НДС 5%. Отгрузку подтвердили товарной накладной, датированной 22 августа, и счет-фактурой, датированной также 22 августа. Оплата за поставленный товар произведена 2 октября в полном объеме. Что будет с НДС? В какой момент будет определена база по НДС? 22 августа, в день отгрузки. Сумма 5 тыс. рублей выставленного в счет-фактуре НДС будет базой для начисления за 3й квартал 2024 года, т.к. 22 августа, когда вы выставили счет-фактуру на отгрузку товара, является датой отгрузки и датой возникновения обязанности по включению налога в базу. То, что придет на ваш счет 2 октября (105 000 рублей за поставленный 22 августа товар), не будет базой по налогу, т.к. действует правило о том, что раньше: отгрузка или оплата. В нашем примере очевидно, что отгрузка была раньше, чем оплата. А налоги 2 раза мы не платим с одной операции. Поэтому база возникла 22 августа и, несмотря на то, что в платежке от клиента будет указано, что сумма включает НДС 5%, мы платеж не делаем базой по налогу. Это важно помнить.

2. 24 августа вы получили аванс в размере 105 000 рублей, в т.ч. НДС 5%. Отгрузку в полном объеме по условиям договора вы должны сделать 3 октября. Что будет с НДС? В какой момент будет определена база по НДС? 24 августа, в день поступления денег. Сумма 5 тыс. рублей, полученная 24 августа на счет, должна быть зафиксирована в специальном документе – счет-фактуре на аванс. Датой получения аванса вы должны выставить счет-фактуру на аванс и эта дата будет датой возникновения базы по НДС.

Если в договоре с покупателем сказано, что он должен перечислить вам аванс, то счет-фактуру на аванс вы передадите покупателю. Если в договоре сказано, что он платит по факту поставки, но сам решил платить до получения товара, то счет-фактуру на аванс вы только для себя выставляете, а покупателю не передаёте. С этим утверждением можно поспорить, но ФНС, если в договоре поставки нет аванса, а покупатель его перевел, снимет вычет по авансовому платежу в ходе камеральной проверки декларации покупателя.

Запутала?

Выдыхайте и продолжим.

Итак, в этом примере возникает НДС с аванса и счет-фактура на аванс. Этот документ надо формировать той датой, в которую вы получили авансирование поставки. Форма этого аванса не важна – наличные или безналичные деньги.

А что дальше? А дальше вы зачтете аванс, полученный 24 августа, в том периоде, в котором сделали отгрузку, то есть в 4-м квартале (ведь отгрузка пройдет 3 октября, а это уже 4й квартал). И с отгрузки уже платить НДС не будете. Помните, да, что мы дважды налог с одной операции не платим?

Вот такие дела.

Так понятно?

Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.

Комментарии

1
  • Мариванна_
    Главный бухгалтер

    Наталья, вот здесь не очень понятно: "но ФНС, если в договоре поставки нет аванса, а покупатель его перевел, снимет вычет по авансовому платежу в ходе камеральной проверки декларации покупателя". Снимет вычет по авансовому платежу у покупателя по входящему НДС? Но он же (покупатель)должен восстановить НДС. Или здесь вы имели ввиду, что раз в договоре нет, и мы покупателю не передали счет-фактуру на аванс, а он все равно его принял к вычету? Спасибо.