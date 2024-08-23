Упрощенцы платят НДС: как платить и не умереть? Часть 5

на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),

на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).

Давайте сразу разберём примеры, ибо визуализировать это правило сложно.

1. 22 августа вы отгрузили товар на 105 000 рублей, в т.ч. НДС 5%. Отгрузку подтвердили товарной накладной, датированной 22 августа, и счет-фактурой, датированной также 22 августа. Оплата за поставленный товар произведена 2 октября в полном объеме. Что будет с НДС? В какой момент будет определена база по НДС? 22 августа, в день отгрузки. Сумма 5 тыс. рублей выставленного в счет-фактуре НДС будет базой для начисления за 3й квартал 2024 года, т.к. 22 августа, когда вы выставили счет-фактуру на отгрузку товара, является датой отгрузки и датой возникновения обязанности по включению налога в базу. То, что придет на ваш счет 2 октября (105 000 рублей за поставленный 22 августа товар), не будет базой по налогу, т.к. действует правило о том, что раньше: отгрузка или оплата. В нашем примере очевидно, что отгрузка была раньше, чем оплата. А налоги 2 раза мы не платим с одной операции. Поэтому база возникла 22 августа и, несмотря на то, что в платежке от клиента будет указано, что сумма включает НДС 5%, мы платеж не делаем базой по налогу. Это важно помнить.

2. 24 августа вы получили аванс в размере 105 000 рублей, в т.ч. НДС 5%. Отгрузку в полном объеме по условиям договора вы должны сделать 3 октября. Что будет с НДС? В какой момент будет определена база по НДС? 24 августа, в день поступления денег. Сумма 5 тыс. рублей, полученная 24 августа на счет, должна быть зафиксирована в специальном документе – счет-фактуре на аванс. Датой получения аванса вы должны выставить счет-фактуру на аванс и эта дата будет датой возникновения базы по НДС.

Если в договоре с покупателем сказано, что он должен перечислить вам аванс, то счет-фактуру на аванс вы передадите покупателю. Если в договоре сказано, что он платит по факту поставки, но сам решил платить до получения товара, то счет-фактуру на аванс вы только для себя выставляете, а покупателю не передаёте. С этим утверждением можно поспорить, но ФНС, если в договоре поставки нет аванса, а покупатель его перевел, снимет вычет по авансовому платежу в ходе камеральной проверки декларации покупателя.

Запутала?

Выдыхайте и продолжим.

Итак, в этом примере возникает НДС с аванса и счет-фактура на аванс. Этот документ надо формировать той датой, в которую вы получили авансирование поставки. Форма этого аванса не важна – наличные или безналичные деньги.

А что дальше? А дальше вы зачтете аванс, полученный 24 августа, в том периоде, в котором сделали отгрузку, то есть в 4-м квартале (ведь отгрузка пройдет 3 октября, а это уже 4й квартал). И с отгрузки уже платить НДС не будете. Помните, да, что мы дважды налог с одной операции не платим?

Вот такие дела.

Так понятно?

Ставьте🔥, если понятно. Мне будет приятно.