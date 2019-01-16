Перечисляете самозанятым через зарплатный проект? Смотрите, чем это может закончиться

ИФНС провела камеральную проверку РСВ за 2021 год, по результатам который был составлен акт. Затем были дополнительные мероприятия налогового контроля и возражения общества, в результате которых компании было предложено перечислить в бюджет страховые взносы в размере 1.4 млн. руб., пени 3 тыс. руб.

А что случилось?

Общество применяло ОСН, осуществляло ремонт и ТО судов и лодок. Количество физлиц, получивших в 2021 году, составило 368 человек. Отношения с 8 физлицами, обладающих квалификацией в области сварки, оформлены договорами оказания услуг, предметом которых является выполнение по заданию заказчика корпусно-сварочных работ на объектах заказчика, стоимость работ определяется по факту выполнения из цены 311,64 руб. нормо/час; конкретные объекты, на которых будут производится работы, сроки выполнения работ и порядок оплаты работ фиксируются путем подписания дополнительных соглашений.

Вводная часть договоров с самозанятыми содержит указание на статус подрядчика как плательщика НПД, а пунктом 4.1. в обязанность вменено представление документов в подтверждение статуса плательщика НПД. Заключенные договоры оформлены и подписаны в единой типовой редакции, содержащей условия, согласно которым подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика корпусно-сварочные работы на объектах заказчика и передать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы; работы выполняются на территории заказчика; стоимость работ определяется по факту выполнения; конкретные объекты, на которых будут производиться работы, сроки выполнения работ и порядок оплаты работ, фиксируются путем подписания дополнительных соглашений.

Определяющее значение для квалификации заключенного сторонами договора имеет анализ его содержания на предмет наличия (отсутствия) признаков гражданско-правового или трудового договора. ФНС решила, что договоры с 8 самозанятыми – это подмена трудовых отношений.

А что суд?

Цель заключения договоров гражданско-правового характера, в данном случае, состояла не только в конечном результате оказанных услуг, но и в ежедневно выполняемой работе, при том, что потребность общества в сварочных услугах указанных в договорах, имелась постоянно, учитывая основной вид деятельности общества; работники выполняли работу с подчинением режиму труда и под контролем работодателя; работодатель обеспечивал работникам условия труда; предмет договора обозначен неконкретно, без детального указания характеристик работ, подлежащих выполнению; отношения имели длящийся, системный характер; выполнялись определенные функции в соответствии с предметами и видами деятельности общества.

Отсутствие приказа о приеме на работу не является обстоятельством, исключающим наличие трудовых отношений, ибо трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.

Спорные физические лица, непосредственно, в день заключения договора и после заключения договора, приобретали статус плательщика НПД.

В проверяемом периоде у самозанятых общество являлось единственным заказчиком; основная масса чеков сформирована с одного устройства; выплаты производились одновременно, а некоторые - одинаковыми суммами; общество перечисляло деньги за работы/услуги с назначением платежа: «перечисление ДС по ЗП (перечисление денежных средств по заработной плате...)», при этом отдельные выплаты, предназначенные плательщикам НПД по назначению платежа, в 2021 году не производились.

Суд проанализировал выписки по счетам общества, договор на РКО с банком Открытие, в т.ч. условия перечисления денег на счета физлиц в рамках «зарплатного» проекта, протоколы допросов сотрудников компании, и пришел к выводу, что имела место подмена отношений.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А53-18339/2023