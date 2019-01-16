Наталья Горячая
Самозанятые

Перечисляете самозанятым через зарплатный проект? Смотрите, чем это может закончиться

ИФНС провела камеральную проверку РСВ за 2021 год, по результатам который был составлен акт. Затем были дополнительные мероприятия налогового контроля и возражения общества, в результате которых компании было предложено перечислить в бюджет страховые взносы в размере 1.4 млн. руб., пени 3 тыс. руб.

А что случилось?

Общество применяло ОСН, осуществляло ремонт и ТО судов и лодок. Количество физлиц, получивших в 2021 году, составило 368 человек. Отношения с 8 физлицами, обладающих квалификацией в области сварки, оформлены договорами оказания услуг, предметом которых является выполнение по заданию заказчика корпусно-сварочных работ на объектах заказчика, стоимость работ определяется по факту выполнения из цены 311,64 руб. нормо/час; конкретные объекты, на которых будут производится работы, сроки выполнения работ и порядок оплаты работ фиксируются путем подписания дополнительных соглашений.

Вводная часть договоров с самозанятыми содержит указание на статус подрядчика как плательщика НПД, а пунктом 4.1. в обязанность вменено представление документов в подтверждение статуса плательщика НПД. Заключенные договоры оформлены и подписаны в единой типовой редакции, содержащей условия, согласно которым подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика корпусно-сварочные работы на объектах заказчика и передать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат и оплатить выполненные работы; работы выполняются на территории заказчика; стоимость работ определяется по факту выполнения; конкретные объекты, на которых будут производиться работы, сроки выполнения работ и порядок оплаты работ, фиксируются путем подписания дополнительных соглашений.

Определяющее значение для квалификации заключенного сторонами договора имеет анализ его содержания на предмет наличия (отсутствия) признаков гражданско-правового или трудового договора. ФНС решила, что договоры с 8 самозанятыми – это подмена трудовых отношений.

А что суд?

Цель заключения договоров гражданско-правового характера, в данном случае, состояла не только в конечном результате оказанных услуг, но и в ежедневно выполняемой работе, при том, что потребность общества в сварочных услугах указанных в договорах, имелась постоянно, учитывая основной вид деятельности общества; работники выполняли работу с подчинением режиму труда и под контролем работодателя; работодатель обеспечивал работникам условия труда; предмет договора обозначен неконкретно, без детального указания характеристик работ, подлежащих выполнению; отношения имели длящийся, системный характер; выполнялись определенные функции в соответствии с предметами и видами деятельности общества.

Отсутствие приказа о приеме на работу не является обстоятельством, исключающим наличие трудовых отношений, ибо трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя.

Спорные физические лица, непосредственно, в день заключения договора и после заключения договора, приобретали статус плательщика НПД.

В проверяемом периоде у самозанятых общество являлось единственным заказчиком; основная масса чеков сформирована с одного устройства; выплаты производились одновременно, а некоторые - одинаковыми суммами; общество перечисляло деньги за работы/услуги с назначением платежа: «перечисление ДС по ЗП (перечисление денежных средств по заработной плате...)», при этом отдельные выплаты, предназначенные плательщикам НПД по назначению платежа, в 2021 году не производились.

Суд проанализировал выписки по счетам общества, договор на РКО с банком Открытие, в т.ч. условия перечисления денег на счета физлиц в рамках «зарплатного» проекта, протоколы допросов сотрудников компании, и пришел к выводу, что имела место подмена отношений.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А53-18339/2023

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