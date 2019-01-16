...Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора

В период с марта по сентябрь 2021 года гр. З, поставленный на налоговый учет как самозанятый, уплатил этот налог с полученного от общества дохода в общей сумме 22 000 руб. В октябре общество предоставило в ИФНС расчет сумм НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2021 года.

По результатам камеральной проверки доначислено почти 3 тыс. руб. НДФЛ, 6 тыс. страховых взносов. Проверка показала, что гр. З, будучи единственным участником и руководителем общества, оказал ему юридические услуги и услуги по косьбе травы на придомовой территории.

По покосу травы у суда первой инстанции к обществу не возникло вопросов, ибо можно было применять в этом случае самозанятость. Но вот применять самозанятость в отношении юридических услуг гр. З уже не мог. Апелляция отменила решение первой инстанции: мол, то и другое нельзя делать при самозанятости, если услуги оказываются обществу, где самозанятый трудится. Кассация поддержала вторую инстанцию: косить траву и оказывать юруслуги своему обществу-работодателю и одновременно применять самозанятость нельзя.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А66-12957/2022

Мой комментарий: п. 2 ст. 4 закона №422-ФЗ запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно ТК РФ. Эта мера была реализована для того, чтобы работодатели не заставляли сотрудников получать статус самозанятых с целью ухода компании от уплаты налогов. Ну и покос травы с одновременным оказанием юридических услуг, плюс руководство самим обществом – это прям как выйти с плакатом к дверям ФНС.