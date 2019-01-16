Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

...Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора

Общество занималось управлением недвижимостью. Единственным участником был гражданин З, он же значился руководителем.

В период с марта по сентябрь 2021 года гр. З, поставленный на налоговый учет как самозанятый, уплатил этот налог с полученного от общества дохода в общей сумме 22 000 руб. В октябре общество предоставило в ИФНС расчет сумм НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2021 года.

По результатам камеральной проверки доначислено почти 3 тыс. руб. НДФЛ, 6 тыс. страховых взносов. Проверка показала, что гр. З, будучи единственным участником и руководителем общества, оказал ему юридические услуги и услуги по косьбе травы на придомовой территории.

По покосу травы у суда первой инстанции к обществу не возникло вопросов, ибо можно было применять в этом случае самозанятость. Но вот применять самозанятость в отношении юридических услуг гр. З уже не мог. Апелляция отменила решение первой инстанции: мол, то и другое нельзя делать при самозанятости, если услуги оказываются обществу, где самозанятый трудится. Кассация поддержала вторую инстанцию: косить траву и оказывать юруслуги своему обществу-работодателю и одновременно применять самозанятость нельзя.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А66-12957/2022

Мой комментарий: п. 2 ст. 4 закона №422-ФЗ запрещает самозанятому оказывать услуги своему работодателю, если их трудовые отношения оформлены согласно ТК РФ. Эта мера была реализована для того, чтобы работодатели не заставляли сотрудников получать статус самозанятых с целью ухода компании от уплаты налогов. Ну и покос травы с одновременным оказанием юридических услуг, плюс руководство самим обществом – это прям как выйти с плакатом к дверям ФНС.

Начать дискуссию