Самозанятые в логистике: 11 признаков трудовых отношений

По результатам камеральной проверки РСВ за 2021 год ИФНС пришла к выводу, что компания занизила базу по страховым взносам в части доходов, выплаченных в размере 17 млн. руб. в пользу 135 самозанятых.

Инспекторы проанализировали выписки по счетам и установили, что основные поступления на расчетные счета компании связаны с комплексными логистическими услугами. Со счетов списываются деньги за ГСМ, ремонт авто, запчасти, аренду помещений, налоги и зарплату. Всего застрахованных за 2021 год было 178 человек, штатное расписание состоит из 168 чел. В проверяемом периоде общество привлекло 212 самозанятых для выполнения работ (оказания услуг) в качестве диспетчеров, логистов, погрузоразгрузочных работ, доставки грузов автомобильным транспортом, то есть, по должностям, имеющимся в штате.

В общем, налоговая выгода налицо.

А что суд?

1. Выявлены факты единовременной регистрации физлиц в качестве самозанятых.

2. Договоры типовые.

3. Одинаковые тарифы на оказываемые самозанятыми услуги.

4. Других клиентов у самозанятых не было.

5. Реклама о вакантных позициях содержала поиск сотрудников.

6. Имея вакансии, компания по тем же позициям привлекала плательщиков НПД.

7. По договору выполняется не разовая задача, а трудовая функция.

8. В договорах отсутствуют даты начала и окончания работ.

9. У всех договоров единый срок действия – 3 месяца.

10. Показания свидетелей свидетельствуют о том, что при найме проводилось собеседование, а регистрация в качестве плательщика НПД была обязательным условием заключения договора.

11. Неоднократно вызываемый на допрос директор компании не являлся в ИФНС.

Довод компании о том, что заключение договоров с плательщиками НПД было вызвано пандемией и экономически обоснованно, был отклонен судом. Суд указал, что большой объем договоров за проверяемый период, напротив, указывает о постоянной потребности общества в указанных услугах (работах), а не на случайный и разовый характер, что свидетельствует о потребности в непрерывном трудовом процессе в период повышенного спроса на услуги доставки и перевозок.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А57-10956/2023 (Саратовская область)

Мой комментарий: снова отсутствие других клиентов у подрядчиков, реклама об открытых вакансиях и показания свидетелей. Помните, что любую схему работы спалит сотрудник.

Не понятно всё-таки, почему такая модель бизнеса не имеет права на жизнь. Всё, что нужно для качественного выполнения работ, даёт заказчик, остальное делает подрядчик-самозанятый. Если нет запрета на оказание услуг от лица самозанятого, то почему бы не использовать их услуги , пусть даже если их 135 или 1135. Естественное поведение предпринимателя - снизить свои расходы, увеличить прибыль. Если есть спецрежим, подрядчик не против его использовать, то почему нельзя это использовать?