За оскорбление представителя власти в интернете посадят на 2 года

Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до 2 лет лишения свободы. Это следует из проекта изменений в УК РФ, разработанному главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Правительство поддержало инициативу.

Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до 1 года.

Законопроект также дополняет статью новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности до 3 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.

Оскорбление представителя власти состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и (или) профессиональные (служебные) качества, совершенному при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей и выраженном в неприличной или в иной форме, унижающей честь и достоинство потерпевшего. Оно может выражаться в публичном высказывании в адрес потерпевшего ругательств либо размещении унижающих потерпевшего сведений в СМИ или в открытом доступе в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство потерпевшего.