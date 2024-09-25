За оскорбление представителя власти в интернете посадят на 2 года

Правительство поддержало инициативу.
Документ предлагает изложить в новой редакции ст. 319, которая касается ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением. За такое преступление может грозить штраф до 80 тыс. рублей, обязательные работы до 460 часов или исправительные работы на срок до двух лет. По действующим нормам за такое преступление грозит штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до 1 года.
Законопроект также дополняет статью новым положением об ответственности за те же деяния, совершенные с использованием интернета или СМИ. За такое преступление может грозить штраф до 1 млн рублей с лишением права занимать определенные должности до 3 лет, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет или лишение свободы на срок до 2 лет.
Оскорбление представителя власти состоит в публичном унижении чести и достоинства представителя власти, затрагивающем его личностные и (или) профессиональные (служебные) качества, совершенному при исполнении или в связи с исполнением потерпевшим своих должностных обязанностей и выраженном в неприличной или в иной форме, унижающей честь и достоинство потерпевшего. Оно может выражаться в публичном высказывании в адрес потерпевшего ругательств либо размещении унижающих потерпевшего сведений в СМИ или в открытом доступе в интернете, а также в публичных действиях, унижающих честь и достоинство потерпевшего.
Комментарии30
Уверенной поступью по пути Северной Кореи...
Всё! Теперь никакой критики в адрес власти предержащих. Что ни натворят, то во благо (не важно, что во своё)
Оскорбление и критика деятельности разные вещи. Критикуй не личность, а предмет, такое правило, как я понимаю
Кто будет "сортировать"?
Профессиональные тоже нельзя
Значит нальзя сказать, что он рукожопый, но можно сказать, что дорожки кривые
Конечно.
Так же нельзя говорить что он пользуется служебным положением, но можно сказать:
- Как здорово, что к нас ежегодно меняют бордюры, изготовленные на предприятии, принадлежащем женщине, которая носит ту же фамилию, но никаким образом не связана с...
однозначно. Но он же может и оскорбиться! И тогда попробуй докажи что ты не верблю.... или -я....
То есть нельзя теперь сказать, что губернатор тупой, но можно сказать, что его решения тупые. Ладно )
А как теперь сказать что губернатор алкаш?
Ходят слухи, что губернатор Х употребляет психоактивные вещества неизвестного генезиса
Отличное решение
"Грешно смеяться над больными людьми" (с)
Ну что же делать: заболел человек. Это же болезнь
Угу, болезнь. Просто спросить, как давно он у нарколога наблюдается? Это не оскорбление же или оскорбление? не знаю
он без наблюдения болеет. Вы же тоже не после каждого чиха к врачу бежите.
Да незачем спрашивать. Понятно же, что не наблюдается. Ему это зачем? Он совершенно здоров. А всё остальное, это от усталости. День и ночь думает, что бы такого ещё в области сделать?
Творческая личность! К нему по другому муза не приходит.