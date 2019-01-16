Показания самозанятых-подрядчиков спасли компанию от доначислений по зарплатным налогам

Все трое выполняли работы по монтажу и восстановлению систем ППС в зданиях и жилых домах, заказчик обязан обеспечить исполнителя всем необходимым для выполнения работ. Договоры были заключены на 1 год. Оказанные услуги, по мнению ИФНС, направлены на обеспечение деятельности организации, в соответствии с основным видом деятельности, при этом в штате организации официально трудоустроенные работники отсутствуют. Общество контролировало подрядчиков, обеспечивало одеждой, материалами, компенсировал затраты на проезд.
Ну, казалось бы, шансов нет.
А что суд?
Суд трижды поддержал компанию.
1. Компания не определяет режим работы самозанятого.
2. Отсутствует контроль со стороны компании и руководство работой самозанятого.
3. Нет следов оплаты услуг подрядчиков в порядке, аналогичном установленному ТК РФ.
4. Социальные выплаты отсутствуют.
5. Самозанятые сами платили налог.
6. Показания самих подрядчиков: никогда не были сотрудниками компании и не хотели бы ими быть.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-23239/2022 (Татарстан)
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