Показания самозанятых-подрядчиков спасли компанию от доначислений по зарплатным налогам

Инспекция провела камеральную проверку расчета по НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2021 года, насчитала НДФЛ 150 тыс., штраф 30 тысяч, страховые взносы 308 тыс. руб. по отношениям компании с тремя самозанятыми, которыми они, по мнению инспекции, не являлись.

Все трое выполняли работы по монтажу и восстановлению систем ППС в зданиях и жилых домах, заказчик обязан обеспечить исполнителя всем необходимым для выполнения работ. Договоры были заключены на 1 год. Оказанные услуги, по мнению ИФНС, направлены на обеспечение деятельности организации, в соответствии с основным видом деятельности, при этом в штате организации официально трудоустроенные работники отсутствуют. Общество контролировало подрядчиков, обеспечивало одеждой, материалами, компенсировал затраты на проезд.

Ну, казалось бы, шансов нет.

А что суд?

Суд трижды поддержал компанию.

1. Компания не определяет режим работы самозанятого.

2. Отсутствует контроль со стороны компании и руководство работой самозанятого.

3. Нет следов оплаты услуг подрядчиков в порядке, аналогичном установленному ТК РФ.

4. Социальные выплаты отсутствуют.

5. Самозанятые сами платили налог.

6. Показания самих подрядчиков: никогда не были сотрудниками компании и не хотели бы ими быть.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-23239/2022 (Татарстан)