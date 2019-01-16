Хотите переехать в регион с льготной ставкой по УСН? Ок, но после переезда 3 года платите по той, которую использовали до миграции

Держу в руках проект закона, который направлен на борьбу с миграцией бизнеса в льготные регионы. Документа пока нет в базе проектов нормативных документов и на сайте Госдумы. Он бродит по кабинетам министерств и иных заинтересованных структур – собирает отзывы.

Читаем.

1. Куда вносятся изменения.

В статью 346.21 НК РФ (п. 2).

2. Как сейчас.

«Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

В случае изменения места нахождения организации (места жительства ИП) в течение налогового периода налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту нахождения организации (месту жительства ИП)».

3. Как будет.

«Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.

В случае изменения места нахождения организации (места жительства ИП) в течение налогового периода налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется, если иное не установлено настоящим пунктом, по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ по новому месту нахождения организации.

В случае, если законом субъекта РФ по новому месту нахождения организации установлена налоговая ставка в размере меньшем, чем налоговая ставка, установленная законом субъекта РФ, на территории которого такая организация применяла УСН до изменения места нахождения организации, для налогового периода, в котором было изменено место нахождения этой организации, то в течение 3 последовательных налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором было изменено место нахождения этой организации, налог (авансовые платежи по налогу) исчисляется по новому месту нахождения организации по налоговой ставке, установленной законом субъекта РФ, на территории которого такая организация применяла УСН до изменения места нахождения организации, для налогового периода, в котором было изменено место нахождения».

4. Когда вступит в силу.

По истечении 1 месяца со дня его официального опубликования закона, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по УСН.

Важно: изменения коснутся и организаций, применяющих УСН, и ИП.

Получается, что после смены места регистрации юрлица (или места жительства ИП) в льготный регион вы 3 года будете платить налог по ставке того региона, из которого "переехали". Это правило будет действовать только для случаев, когда в новом регионе ставка ниже, чем там, откуда вы "уезжаете".

А вот что такое "вступит в силу 1-го числа очередного периода по УСН" мы узнаем из разъяснительных писем Минфина. Ну, всё прям, как мы любим.

Обратите внимание: Правительство рукой мастера убирает все возможные лазейки для ухода от налогов.

Идея оптимизации налогов за счет переезда в льготный регион без смены адреса ведения бизнеса, похоже, обречена на провал.

Для упрощенцев с выручкой более 60 млн. руб., которые с 1 января 2025 года будут платить НДС, остается не так много вариантов: