Козыри оставляем на потом

ФНС пришла к выводу о создании обществом формального документооборота в целях незаконной налоговой экономии по 80 контрагентам из более чем 900, указав, что счета-фактуры содержат недостоверные сведения.

Как отбиться от таких претензий?

Проще некуда.

Из 80 спорных поставщиков лишь по 12 инспекция вручила обществу результаты контрольных мероприятий.

Инспекция обязана без обращения к ней налогоплательщика направлять с актом проверки документы, подтверждающие факт налогового правонарушения. А это не было сделано.

Суд отменил решение ИФНС о доначислении НДС и налога на прибыль по результатам выездной проверки лишь на основании того, что к акту налоговой проверки не были приложены документы, поименованные в этом акте.

То есть, не вручив обществу документы, подтверждающие проведение встречных проверок в отношении оставшихся 68 контрагентов общества, инспекция сама себе подписала «приговор»: все три инстанции единодушно поддержали налогоплательщика.

Среди неврученных документов:

- поручения об истребовании документов в адрес поставщиков;

- ответы поставщиков общества на встречные проверки;

- документы, которые предоставили поставщики общества в рамках встречных проверок;

- повестки о вызове на допрос руководителей поставщиков;

- доказательства направления повесток о вызове на допрос свидетелям по адресам их регистрации;

- выписки из выписок по расчетным счетам поставщиков;

- сведения налоговых деклараций по налогу на прибыль поставщиков и другие документы.

Это всё стало грубым нарушением прав общества на аргументированную защиту, а представление в материалы судебного дела всех неврученных обществу материалов проверки на стадии судебного разбирательства не способно устранить допущенное инспекций нарушение и восстановить права общества на полную, аргументированную защиту в ходе представления возражений на акт проверки и апелляционной жалобы в УФНС.

Более того, указал суд первой инстанции, не направленные (не врученные) обществу материалы проведенной проверки были представлены в суд лишь к пятому судебному заседанию.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-10455/2022 (Татарстан)

От души поздравляю компанию и её представителей в суде!