Козыри оставляем на потом

Как отбиться от таких претензий?
Проще некуда.
Из 80 спорных поставщиков лишь по 12 инспекция вручила обществу результаты контрольных мероприятий.
Инспекция обязана без обращения к ней налогоплательщика направлять с актом проверки документы, подтверждающие факт налогового правонарушения. А это не было сделано.
Суд отменил решение ИФНС о доначислении НДС и налога на прибыль по результатам выездной проверки лишь на основании того, что к акту налоговой проверки не были приложены документы, поименованные в этом акте.
То есть, не вручив обществу документы, подтверждающие проведение встречных проверок в отношении оставшихся 68 контрагентов общества, инспекция сама себе подписала «приговор»: все три инстанции единодушно поддержали налогоплательщика.
Среди неврученных документов:
- поручения об истребовании документов в адрес поставщиков;
- ответы поставщиков общества на встречные проверки;
- документы, которые предоставили поставщики общества в рамках встречных проверок;
- повестки о вызове на допрос руководителей поставщиков;
- доказательства направления повесток о вызове на допрос свидетелям по адресам их регистрации;
- выписки из выписок по расчетным счетам поставщиков;
- сведения налоговых деклараций по налогу на прибыль поставщиков и другие документы.
Это всё стало грубым нарушением прав общества на аргументированную защиту, а представление в материалы судебного дела всех неврученных обществу материалов проверки на стадии судебного разбирательства не способно устранить допущенное инспекций нарушение и восстановить права общества на полную, аргументированную защиту в ходе представления возражений на акт проверки и апелляционной жалобы в УФНС.
Более того, указал суд первой инстанции, не направленные (не врученные) обществу материалы проведенной проверки были представлены в суд лишь к пятому судебному заседанию.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-10455/2022 (Татарстан)
От души поздравляю компанию и её представителей в суде!
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