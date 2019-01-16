Включаются ли сотрудники, работающие в компании дистанционно, в расчет квоты для приема на работу инвалидов?

Квота считается выполненной работодателем в случаях наличия:

а) заключенного трудового договора с инвалидом. Правило будет считаться выполненным, если приняли инвалида даже на неполный рабочий день;

б) заключенного трудового договора между инвалидом и иной организацией или ИП, заключившими соглашение о трудоустройстве инвалида с работодателем, которому установлена квота;

в) договора возмездного оказания услуг или иного договора с организацией, обеспечивающей для группы организаций выполнение квоты.

На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Учитывая вышеизложенное, работодатель вправе в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов засчитывать дистанционных работников.

Квота для приема на работу инвалидов считается выполненной работодателем при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее место в том числе на условиях неполного рабочего времени.

💡Для любителей почитать первоисточник: Постановление Правительства от 30 мая 2024 г. № 709, письмо Минтруда от 11 сентября 2024 г. N 16-5/ООГ-1690

Напомню: если в компании больше 100 сотрудников, квота по инвалидам составляет от 2 до 4% от среднесписочной численности (ССЧ). При этом конкретный размер такой квоты устанавливается региональными властями. В Москве это 2 %. При численности сотрудников от 35 до 100 квота не должна превышать 3%.

Выполнение квоты — это не указание в каком-нибудь документе, что вы ищете инвалида на работу. Вы должны именно принять инвалида на работу. Тогда квота будет считаться выполненной. Можно не принимать инвалида лишь в одном случае – если вы заключите соглашение с другой организацией о приеме инвалида (см. выше). Как только такая организация заключит договор, квота будет считаться выполненной.

И не забывайте ежемесячно до 10 числа сдавать в центр занятости отчёт о квотировании рабочих мест для инвалидов. Делать это надо на сайте «Работа в России» с помощью УКЭП. А еще отчитывайтесь о реабилитации и содействии занятости инвалидов и следите за тем, какие сроки для этого отчета установлены в вашем регионе.

Раньше количество инвалидов надо было рассчитывать ежегодно. С 1 сентября 2024 года надо делать это раз в квартал.

Безработица на нуле, обязанностей у бизнеса всё больше. Их нужно кому-то выполнять. Одни пишут нормы, другие контролируют их выполнение, третьи ищут тех, кто будет эти нормы выполнять, ещё куча людей, которые контролируют выполнение этих норм, есть еще какая-то часть, что рассказывает о том, какие нормы есть, чтобы те, кто должен их выполнять, не запутался и не попал на штраф. Результат: убирать в городе некому, строителей нет, врачей нет, учителей не найти. Блогеры, чиновники, проверяющие и силовые органы – вот всё, что есть.