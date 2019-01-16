Инициатива: стоимость платежа должна быть одинакова для всех видов получателей

Концепцией на днях внесенного в Думу законопроекта является обеспечение недискриминационного доступа к безналичным переводам денег по банковским счетам различных категорий клиентов кредитных организаций.

Автор проекта закона В. Резник в сентябре 2024 года проанализировал тарифные планы 10 крупнейших кредитных организаций (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа- банк, НКЦ, Россельхозбанк, МКБ, Совкомбанк, Банк Дом.РФ, ТБанк), суммарная стоимость активов которых составляет более 75% всех активов банковской системы Российской Федерации.

Странное отнесение к 10 крупнейшим банкам, ну ладно.

Проведенный анализ показал различный принцип определения размера комиссий за осуществление одних и тех же безналичных переводов по банковским счетам в зависимости от категории обслуживаемых клиентов.

В частности, все указанные кредитные организации определяют фиксированный размер (в среднем 8-100 рублей) платы (комиссии) за дистанционное осуществление клиентом юридическим лицом (ИП) одного перевода денежных средств со своего банковского счета на банковские счета других клиентов — юридических лиц (ИП).

Но при осуществлении клиентом юридическим лицом (ИП) аналогичных переводов денежных средств в пользу физических лиц все банки применяют оборотные комиссии при превышении пороговых сумм переводов в месяц: при переводах до 500 тыс.рублей в месяц - комиссия составляет в среднем 1% от суммы, до 1 млн. рублей -1,5%, до 2 млн.- 2,5%, свыше 2 млн. рублей-до 15% от суммы переводов.

Таким образом, например, при распределении 2 млн. рублей чистой прибыли общества в равных долях между 2 участниками общества, один из которых является юридическим лицом, а другой - физическим лицом, комиссионное вознаграждение банка за 1 банковский перевод в первом случае составит 100 рублей, а во втором - 25 000 рублей (2,5%).

Для таких клиентов не создается какой-либо добавленной стоимости по сравнению с аналогичными переводами другими категориями клиентов, им не оказываются какие-либо дополнительные услуги.

Себестоимость банковской операции по переводу денег подразумевает задействование одного и того же операционного процесса и не может отличаться в сотни и тысячи раз в зависимости от категории получателя перевода и размера накопленных переводов в месяц.

С точки зрения борьбы с отмыванием денежных средств полученных преступным путем, законом прямо запрещено использование дополнительных комиссий либо установление повышенных размеров комиссий при осуществлении клиентами операций в качестве меры, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Платформа ЗСК ежедневно обеспечивает все кредитные организации информацией об отнесении юридических лиц и ИП к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций, что позволяет снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями.

Исходя из изложенного, учитывая отсутствие объективных экономических и правовых оснований, согласованные действия кредитных организаций по взиманию запретительных комиссий при осуществлении переводов с банковских счетов юридических лиц (ИП) только на банковские счета физических лиц, представляют собой злоупотребление кредитными организациями исключительным правом осуществления банковских операций и в условиях бездействия Банка России требует законодательных мер регулирования в целях устранения дискриминации отдельной категории потребителей банковских услуг.

Законопроектом предлагается уравнять комиссии, взимаемые за безналичные переводы со счетов юридических лиц (ИП) на банковские счета физических лиц, с размером комиссий, взимаемых банками при проведении идентичных безналичных переводов, совершаемых между счетами юридических лиц и ИП.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 741481-8