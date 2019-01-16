Не только беременность кандидата, но и отсутствие у него детей не должно быть препятствием для приема на работу

Законопроектом, внесенным сегодня депутатом от ЛДПР Я. Ниловым в Думу, предлагается установить запрет для работодателей отказывать женщинам в трудоустройстве по мотивам, связанным с отсутствием детей, а также отзывать из ежегодного оплачиваемого отпуска женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

составе комплекта документов есть отзыв Правительства. Его мы и прочитаем. Чиновники аппарата кабмина отмечают, что в материалах к законопроекту не содержатся статистические данные и анализ сложившейся практики, свидетельствующие о наличии проблемы дискриминации женщин в связи с отсутствием детей, а также о недостаточности действующего правового регулирования вопросов недопущения такой дискриминации в сфере труда.

Женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, не может одновременно находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске, порядок отзыва из которого устанавливается в проектируемой статье ТК РФ.

Кроме того, проектируемыми положениями предусматривается установление для женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, в случае невозможности выполнения прежней работы гарантий перевода по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, что потребует от работодателей всех форм собственности дополнительных финансовых затрат, однако в материалах к законопроекту не приводится анализ социально-экономических последствий реализации такого решения.

В общем, законопроект требует существенной доработки.

Так что будем наблюдать.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 752778-8

Сейчас в статье 64 ТК РФ содержатся гарантии в виде запрета отказывать в приеме на работу беременным и женщинам с детьми. Но порой отказывают и бездетным женщинам, опасаясь возможности их ухода в декретный отпуск. Именно таких женщин и пытаются защитить авторы законопроекта.

А вы отказываете кандидату, если у него нет детей? А если есть дети? А если он женат/замужем/в разводе?