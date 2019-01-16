Производство и реализация цифровой валюты будет запрещена для самозанятых

Такое правило будет введено поправками к третьему чтению к законопроекту за № 1065710-7.
Таким образом, это станет 9-м по счету ограничением для налогоплательщиков, применяющих налог на профессиональный доход. Сейчас часть 2 статьи 4 одноименного закона включает в себя 8 запрещающих пунктов:
реализация подакцизных товаров (с исключениями),
перепродажа товаров (с исключениями);
добыча и реализация полезных ископаемых;
наличие трудовых отношений с работниками;
предпринимательская деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (с оговорками);
доставка товаров с приемом платежей за эти товары в интересах третьих лиц (с оговорками);
применение иных спецрежимов или осуществление деятельности, облагаемой НДФЛ (с оговорками);
превышение выручки в календарном году 2,4 млн.руб.
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