Наталья Горячая
Законопроекты

Производство и реализация цифровой валюты будет запрещена для самозанятых

Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты, не смогут применять специальный налоговый режим налог на профессиональный доход.

Такое правило будет введено поправками к третьему чтению к законопроекту за № 1065710-7.

Таким образом, это станет 9-м по счету ограничением для налогоплательщиков, применяющих налог на профессиональный доход. Сейчас часть 2 статьи 4 одноименного закона включает в себя 8 запрещающих пунктов:

  1. реализация подакцизных товаров (с исключениями),

  2. перепродажа товаров (с исключениями);

  3. добыча и реализация полезных ископаемых;

  4. наличие трудовых отношений с работниками;

  5. предпринимательская деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров (с оговорками);

  6. доставка товаров с приемом платежей за эти товары в интересах третьих лиц (с оговорками);

  7. применение иных спецрежимов или осуществление деятельности, облагаемой НДФЛ (с оговорками);

  8. превышение выручки в календарном году 2,4 млн.руб.

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