Производство и реализация цифровой валюты будет запрещена для самозанятых

Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты, а также реализацию (приобретение) цифровой валюты, не смогут применять специальный налоговый режим налог на профессиональный доход.

Такое правило будет введено поправками к третьему чтению к законопроекту за № 1065710-7.

Таким образом, это станет 9-м по счету ограничением для налогоплательщиков, применяющих налог на профессиональный доход. Сейчас часть 2 статьи 4 одноименного закона включает в себя 8 запрещающих пунктов: