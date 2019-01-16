Нельзя понизить в должности сотрудника, который не справляется со своими задачами

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ (катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия или эпизоотия, случаи простоя).
Так что либо с согласия сотрудника переводите на другую должность (в т.ч. с понижением), либо оставляйте в той же должности.
🎄Для любителей почитать первоисточник: письмо Роструда от 2 ноября 2024 г. № ПГ/21518-6-1
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