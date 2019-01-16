Навстречу Новому году: налоговые последствия корпоратива

Праздник на работе – это не только приятное ожидание, хлопоты, веселое и полезное для коммуникаций внутри коллектива мероприятие. А что с налогами? Ведь если мы потратили N тысяч рублей на организацию сбора всех сотрудников, то… то что?
Налог на прибыль
Минфин считает, что в корпоративе экономической оправданности нет. Ну нет, так нет.
НДС
Налог на добавленную стоимость мы платим с реализации. А реализации вроде как при проведении корпоратива нет. Поэтом и начислять НДС на сумму таких расходов не нужно. Нет реализации – нет объекта налогообложения. Нет объекта налогообложения – нет НДС. Но с оговоркой: если нет персонализации участников корпоратива. Что такое персонализация? Установление четкого списка приглашенных, контроль на входе с письменной фиксацией, приказ о рассадке за столом или распределении по танцевальному залу.
В общем, нет НДС здесь, если вы сами себе проблему не создадите.
А с вычетами что? Аналогично: если нет реализации в целях налогообложения НДС, то и права на вычет НДС у вас тоже нет.
Страховые взносы и НДФЛ
Чтобы рассчитать налог и удержать НДФЛ с дохода физлица, сначала надо посчитать этот доход. А как это сделать? Никак. Поэтому НДФЛ нет и страховых взносов тоже.
Но есть нюанс: если корпоратив с выездом, то есть вы оплачиваете проезд сотрудников к месту вечеринки и проживание там же, то это будет натуральным доходом ваших сотрудников. И тогда НДФЛ придется начислить, удержать, перечислить. Мифнин настаивает на том, что ваша святая обязанность состоит в реализации всех возможных мер по оценке и учету экономической выгоды ваших любимых сотрудников. Но уж если не сможете это сделать, тогда ни НДФЛ, ни страховых взносов не будет.
Как можно посчитать материальную выгоду на каждого сотрудника?
Посмотрите в текст договора и счета от арендодателя. Что там? Количество участников, умноженное на минимальную сумму банкетного меню? Тогда добро пожаловать в мир НДФЛ и страховых взносов. Если в документах указана «аренда площадки для проведения праздничного мероприятия» - фух, выдохнули.
🎄Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 11.09.2006 № 03-03-04/2/206, от 08.02.2016 № 03-03-06/1/6140, от 03.08.2018 № 03-04-06/55047, от 21.04.2017 N 03-04-06/24140, п. 29 ст. 270, пп. 1 п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ
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