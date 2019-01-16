Навстречу Новому году: налоговые последствия корпоратива

Праздник на работе – это не только приятное ожидание, хлопоты, веселое и полезное для коммуникаций внутри коллектива мероприятие. А что с налогами? Ведь если мы потратили N тысяч рублей на организацию сбора всех сотрудников, то… то что?

Минфин считает, что в корпоративе экономической оправданности нет. Ну нет, так нет.

Налог на добавленную стоимость мы платим с реализации. А реализации вроде как при проведении корпоратива нет. Поэтом и начислять НДС на сумму таких расходов не нужно. Нет реализации – нет объекта налогообложения. Нет объекта налогообложения – нет НДС. Но с оговоркой: если нет персонализации участников корпоратива. Что такое персонализация? Установление четкого списка приглашенных, контроль на входе с письменной фиксацией, приказ о рассадке за столом или распределении по танцевальному залу.

В общем, нет НДС здесь, если вы сами себе проблему не создадите.

А с вычетами что? Аналогично: если нет реализации в целях налогообложения НДС, то и права на вычет НДС у вас тоже нет.