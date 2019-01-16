Единый производственный процесс – повод для переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые

Предприниматель применял УСН 6% с даты постановки на учет. В проверяемом 2021 году ИП был работодателем, численность сотрудников составляла 1 человек. Проведя камеральную проверку РСВ за 9 месяцев 2021 года, ИФНС насчитала страховые взносы и НДФЛ с дохода 15 граждан, получивших от этого ИП доход как самозанятые.

Итоги рассмотрения дела в суде:

акты выполненных работ по установке оконных блоков представлены в ИФНС и суду не были, самозанятые получали задачи на объем устно, прием работы вел начальник цеха, он же проводил инструктаж по технике безопасности и вел журнал, для всех самозанятых была установлена одинаковая продолжительность рабочего дня: с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, с предоставлением выходных (суббота, воскресенье), в спорный период времени иным лицам аналогичных услуг не оказывали, статус НПД физическими лицами был приобретен в большинстве случаев непосредственно перед заключением договора с ИП выплаты физическим лицам носили систематичный характер, осуществлялись в среднем 2 раза в месяц: в первой и во второй половине месяца, ИП обеспечивал своим подрядчикам условия труда, предоставлял инструменты, материалы и механизмы, на производственной площадке проводился инструктаж по технике безопасности, с ведением соответствующего журнала.

Приведенные обстоятельства опровергают возможность самостоятельного оказания услуг предпринимателю каждым из привлеченных самозанятых лиц, указывая на то, что физические лица при исполнении обязанностей являются частью производственного коллектива и выполняют конкретную функцию в рамках производственного процесса. Значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый результат, физические лица вовлечены в непрерывный процесс труда, являются частью производственного коллектива.

Доказательств того, что физические лица самостоятельно организовывали процесс оказания услуг, обеспечивали получение их результата и условий оказания этих услуг, в том числе несли расходы, связанные с оказание этих услуг (приобретение материалов, оплата электроэнергии и аренды оборудования и другие), как это характерно для сторон в гражданско-правовых отношениях, предпринимателем в материалы дела не представлено.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А64-8048/2022