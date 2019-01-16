Второй расчетный счет: а надо? Надо, Федя, надо

Почему? Вроде как уже ЦБ подчистил ряды банков, которые были уличены в отмывании и всяком-разном пособничеству, остались более-менее чистые, прозрачные, надежные банки. Тогда с чего бы нам иметь два счета? И можно ли вообще иметь больше чем один счет?

Давайте по порядку:

1. И индивидуальный предприниматель, и физлицо, и юрлицо независимо от своей организационно-правовой формы и формы собственности могут иметь несколько счетов в одном или разных банках. Запретить выбирать банк (за исключением случаев, установленных федеральным законом) никто не может.

2. Конечно, это бывает редко, но все же в банке могут случиться технические сбои. А отвечать за это не все любят. Банк Тинькофф, например, в длинном 70-страничном послании к клиенту со своими тарифами пишет в одном из пунктов, что в случае возникновении технического сбоя в работе оборудования он не несет ответственности за ущерб, нанесенный этим обстоятельством своим клиентам.

3. Второй счет как средство защиты от банкротства банка и/или отзыва лицензии по 115-ФЗ. Конечно, если у вас счет в ТОП-13, то вряд ли ЦБ допустит такой печальный исход деятельности банка. Однако несколько лет назад, когда у банка Открытие возникли сложности, некоторое количество клиентов из него перекочевали в другие банки, хотя история закончилась благополучно.

4. Тарифы. Восемь рублей за платежку и 200 рублей за РКО в месяц - это давно ушедшее воспоминание о сверхлояльности банков к своим клиентам. Тогда, в конце 90-х, банки в общей массе зарабатывали на других операциях, поэтому наши 8 руб. за платежку для них было больше как поставить "галочку", нежели реальным заработком.

5. Лимиты. За этим сладким словом (в части ограничений на снятие наличных) охотятся почти все индивидуальные предприниматели. Вопрос для чего нужны наличные оставим за кадром, а вот размер комиссии от 0 до запретительных 10% может сыграть существенную роль в процессе выбора банка.

6. 115-ФЗ.

Что здесь сказать...мне кажется, что уже всё сказано и не один раз. Однако напомню, что даже в ТОП-13 есть банки, которые не успеешь счет открыть, как они тут же блокируют операции, а есть такие, которые дают работать даже отказникам. Поэтому с целью защиты своего бизнеса, если обороты безналичные хотя бы 1 млн. в месяц, есть смысл держать этот миллион в двух банках. Но не всегда.

Конечно, если вы сами понимаете, в каком пуху ваше рыльце (пардон, но вы меня поняли), то еще на старте такого бизнеса надо озадачиться счетами хотя бы в двух банках. Я понимаю, что первые деньги зачастую зарабатыватся не совсем экологично, но можно вытянуть из процесса зарабатывания максимум эффективности и безопасности.

А можно обойтись без счета?

Да, если вы ИП и ведете дела в сегменте В2С.

Если у вас юрлицо, то вы ограничены в расчетах с другими юрлицами и ИП лимитом оплаты наличными.

Так что лучше не экономить, а получить максимальный сервис от банка и заниматься бизнесом.