Компенсация арендаторами коммунальных платежей включается в состав доходов арендодателя

Что случилось? В 2021 году, находясь на УСН, общество сдавало в аренду помещения. В налоговой декларации компания заявила сумму дохода в размере 1.5 млн. руб., размер начисленного налога составил 44.3 тыс. руб.

ИФНС провела камеральную проверку декларации и установила, что компания не в полном объеме отразила в доходах суммы, поступившие на расчетные счета. За проверяемый период поступило 2.4 млн. руб., в т.ч. за аренду 1.5 млн., а в счет возмещения коммунальных расходов – 0.9 млн.руб., агентское вознаграждение – 2.1 тыс. руб. Арендаторы заключили агентские договоры с арендодателем для выполнения функций по оплате коммунальных платежей. ИФНС доначислила налоги, объединив всю выручку, пришедшую на счета проверяемой организации.

А что суд?

Первая инстанция – поддержать общество.

Апелляционная инстанция – отменила решение первой, отказала обществу в удовлетворении требований.

Кассационная инстанция - поддержать вторую инстанцию.

Почему?

1. Обязанность по обеспечению арендуемых объектов электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением названными договорами возложена на арендодателя статьями 210 и 616 ГК РФ.

2. Соглашения с ресурсоснабжающими организациями были заключены до агентских договоров. Поэтому общество не выполняло поручения арендаторов и не действовало в интересах последних.

Поэтому деньги, полученные от арендаторов в счет возмещения стоимости коммунальных услуг, необходимых для обеспечения использования арендуемых объектов по их назначению, являются доходом общества, в связи с чем подлежат включению в налоговую базу по УСН.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А26-3651/2023