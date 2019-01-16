Штраф за уклонение от госконтроля повысят до 1 миллиона рублей

Бывает, бизнесу выгоднее воспрепятствовать проведению контрольных мероприятий, в рамках которых могут быть выявлены административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, чем допустить проведение таких мероприятий.

Это обусловлено тем, что санкциями отдельных составов административных правонарушений предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц в значительно больших размерах, по сравнению с размерами административных штрафов для таких лиц, предусмотренными в связи с их уклонением от проверки (такая ситуация характерна для административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 8.2, частью 1 статьи 8.8, частями 2 и 3 статьи 14.13, статьей 20.4 КоАП РФ).

Негативная практика уклонения от проверок особенно широко распространена в сфере предоставления ЖКУ управляющими организациями. С учетом серьезных последствий, которые влечет нарушение лицензионных требований в сфере управления МКД (штраф для юридических лиц - до 350 тыс. руб., а также при определенных условиях - аннулирование лицензии), уклонение от проведения проверки является одним из способов ухода от ответственности. Такая ситуация неизбежно влечет нарушение прав и законных интересов граждан и может создавать условия для возникновения угрозы их жизни и здоровью.

Административный штраф должен носить профилактический характер, отвечать целям административного наказания по предупреждению совершения новых правонарушений и устанавливаться в размере, который делает невыгодным несоблюдение установленных законодательством обязательных требований и совершение административных правонарушений.

Поэтому группа депутатов и сенаторов предлагает внести изменения в ст. 19.41 КоАП РФ и усилить административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля.

Законопроектом предлагается увеличить штрафные санкции по части 2 статьи 19.41 Ко АП РФ за совершение вышеназванных действий (бездействия), повлекших невозможность проведения или завершения проверки, для должностных лиц до размера от 10 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - до размера от 250 000 до 500 000 руб.

За повторное совершение правонарушения размер штрафа предлагается удвоить.

Проектируемые изменения будут способствовать более ответственному подходу организаций и их должностных лиц к осуществлению своей деятельности, исполнению требований действующего законодательства, снижению количества административных правонарушений, а также повышению эффективности обеспечения прав и законных интересов граждан.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 736449-8

Инициаторы законопроекта – 2 депутата и 4 сенатора, в т.ч. А.Клишас.