Размер компенсации за использование личного имущества должен быть экономически обоснован, а его происхождение — подтверждено документами.

В ходе камеральной проверки декларации по НДФЛ за 2020 год ФНС доначислила организации немножко налога (658 тыс. руб.), штраф 117 тыс., пени 66 тыс. руб. Компания занималась разведением овец и коз, перерабатывала рыбу, торговала морепродуктами, была работодателем. В 2020 году фирма выплатила 5.1 млн. руб. своим сотрудникам компенсацию за использование личного имущества (лодки, моторы, снасти, рыболовецкие костюмы), но не включила эту сумму в базу по НДФЛ.

ФНС, включая эти выплаты в расчет налога, сочла такую компенсацию скрытой формой оплаты труда, ибо компенсация составляла 50% от общей суммы выплат сотрудникам, при этом входе проверки доказательств фактического наличия заявленного имущества в собственности рыбаков не представлено. В трудовых договорах указано, что размер компенсации зависит от производственных результатов рыбака и не зависит от количества используемого им при выполнении трудовых обязанностей имущества.

А что суд?

Да, и зарплата начислялась, исходя из МРОТ, и документов, подтверждающих принадлежность имущества рыбакам, нет.

Итог: НДФЛ платить.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А06-1066/2022 (Астраханская область)