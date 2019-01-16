Как выставить счет-фактуру на предоплату, внесенную одним платежом за несколько месяцев?

Поэтому предлагаю обратить внимание на ситуацию, когда вы получаете предоплату за несколько периодов вперед. Не знаю, почему, но такой вопрос возник у налогоплательщика. А если возник у одного, то может возникнуть и у других. Для кого-то может быть очевидным, что счет-фактуру мы в данном случае выставляем на весь аванс. Но...
Организация сдает в аренду нежилое помещение. Арендатор перечислил аванс одним платежным поручением за несколько месяцев без указания в назначении платежа периода, за который произведена оплата.
Как правильно банку сформировать для арендатора авансовый счет-фактуру:
1-й вариант — составить один авансовый счет-фактуру на общую сумму платежного поручения,
2-й вариант — оформить несколько авансовых счетов-фактур за каждый оплаченный месяц отдельно исходя из ежемесячной стоимости аренды согласно условиям договора?
Отвечает Минфин
Счет-фактуру по оплате, частичной оплате, полученной в счет предстоящего оказания услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества, следует составлять на сумму этой оплаты, частичной оплаты, указанной в платежно-расчетном документе, независимо от того, за какой период аренды перечислена данная оплата, частичная оплата.
💡 Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 18.10.2024 №03-07-11/101149
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