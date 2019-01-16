Наталья Горячая
Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

Использовать ЕНС для обналичивания и увода денег из-под 115-ФЗ не получится

ФНС отказалась возвращать на расчетный счет индивидуального предпринимателя сумму переплаты, образовавшуюся на ЕНС. Предпринимателю это не понравилось и он пошел в суд отбивать свои кровные 1.9 млн. руб.

Первая инстанция отказала предпринимателю.

Вторая поддержала его.

Третья отменила решение второй и оставила в силе определение первой.

А что случилось?

Обществу М банк заблокировал операции по 115-ФЗ. Компания заключила с ИП договор об оказании услуг, сумму по договору общество М перевело на ЕНС за третье лицо (за того самого предпринимателя), после чего ИП заявил в ИФНС о возврате излишне уплаченных налогов. В ходе мероприятий налогового контроля выяснилось, что:

  • предприниматель в действительности не оказывал обществу М услуги по договору (первичные документы, свидетельствующие об оказании ИП услуг обществу, не представлены);

  • предприниматель и общество М незаконно использовали механизм возврата из бюджета денежных средств под видом излишне уплаченных сумм налогов с целью преодоления процедуры блокировки операций по счетам общества на основании закона № 115-ФЗ;

  • за три года ИП обналичил через банкоматы около 14.3 млн. руб.;

  • поступавшие на счет общества М денежные средства обналичивались;

  • перечисление обществом на ЕНС предпринимателя 1.9 млн. руб. не может расцениваться как исполнение обязанности ИП по уплате налогов, поскольку данная сумма не соответствует действительным налоговым обязательствам предпринимателя;

  • общество и предприниматель знали об отсутствии у Ахмедова А.С. обязанности по уплате 1.9 млн. руб. налогов;

  • налоговые органы не выполняют функции кредитных организаций по приему и переводу денежных средств;

  • руководитель общества М не смог на допросе пояснить, какие именно услуги ИП оказывал компании;

  • поступившие на ЕНС ИП 1.9 млн. руб. значительно превышают его совокупную обязанность (27 тыс. руб.);

  • общество М обладает признаками «технической» компании.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-62352/2023 (Санкт-Петербург)

Чтобы использовать какую-то схему в попытке вернуть заблокированные деньги, нужно, чтобы о ней никто не знал. А если об этих схемах знают налоговики, то получается вот такая практика, как в этом деле. Любые схемы, о которых рассказывают консультанты на семинарах или в телеграм-каналах, рано или поздно становятся знанием налоговых инспекторов. Это в зале, где обслуживают налогоплательщиков, работают ничего не понимающие тётеньки. А в отделах за кодовым замками сидят аналитики, которые секут на раз всё то, что вылезает на поверхность.

наталья коновалова
Налоги, взносы, пошлины

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