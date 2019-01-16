Надо ли начислять страховые взносы на выплаты по ученическому договору?

Для начала чуть-чуть сухих формулировок: статья 420 НК РФ предписывает начислять страховые взносы на выплаты , производимые в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ на оказание услуг, выполнение работ.

Об этом также говорит нам письмо налогового ведомства от 21.06.2019 № 03-15-06/45624.

Ученический договор не является трудовым или договором ГПХ, поэтому страховыми взносами такие выплаты не облагаются. А вот НДФЛ с таких выплат надо удерживать и перечислять в бюджет в обычном порядке — по ставке 13 (15)%.

Напомню, что пока ученический договор может заключить только организация-работодатель. Для ИП такую опцию статья 198 ТК РФ не предусматривает.

Можно ли с помощью ученического договора сэкономить на налогах? Можно.

Надо ли проявлять осторожность при создании такой конструкции? Надо.

Можно ли заменить ученическим договором трудовые отношения? Лучше не надо.

Если вы пропустили, предлагаю посмотреть свежее по теме ученических договоров: готовятся изменения в ТК РФ, согласно которым, помимо прочего, ученические договоры смогут заключать и ИП (сейчас - только организации).