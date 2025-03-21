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Наталья Горячая
УК РФ

Статья 199 УК РФ: состав, критерии, наказание

Состав: уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов.

Наказание

  1. уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации или иных обязательных документов, либо путем включения в отчетность (документы) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительными работами до 2 лет, арестом до 6 месяцев, лишением свободы до 2 лет;

  2. то же деяние, но совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.

Крупный размер: сумма налогов, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 18 750 000 руб.

Особо крупный размер: сумма налогов, превышающая за период в пределах 3 финансовых лет подряд 56 250 000 руб.

Лицо, которое совершило преступление впервые, освобождается от уголовной ответственности, если им полностью уплачена недоимка, включая пени и штраф.

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

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