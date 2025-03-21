Статья 199 УК РФ: состав, критерии, наказание

уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации или иных обязательных документов, либо путем включения в отчетность (документы) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительными работами до 2 лет, арестом до 6 месяцев, лишением свободы до 2 лет;

то же деяние, но совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами до 5 лет, либо лишением свободы до 5 лет.