Запомните как мантру и каждый раз, когда собираетесь создавать какой-нибудь бизнес или менять структуру, повторяйте её натощак, на ночь, перед едой и вместо еды.

1. В ходе разработки стратегии защиты бизнеса от недружественного поглощения или наезда компанию-держателя активов я регистрирую только на себя. Никаких братьев, сестер, друзей из песочницы, одноклассников, студентов, менторов, педагогов. Только я могу быть владельцем компании, которая будет владеть имуществом, которое будет приносить доход компании (через аренду или иную форму передачи права использования).

2. Компанию-генератора выручки я могу зарегистрировать в доле с кем-то или вообще полностью доверить ее создание и управление своим друзьям или родственникам, а потом надеяться и свято верить в то, что никто и никогда не сможет у меня забрать то, что мне принадлежит.

3. Если я все же впаду в экстаз и зарегистрирую компанию-владельца активов на чье-то имя, то буду делать это с оглядкой на то, что затмение бывает не только солнечным и лунным и с пониманием этого обеспечу сохранность имущества через такие инструменты как корпоративный договор или опцион. Также я помню, что наблюдать за тем, как кого-то судят по ст. 174.1, 187 и 198/199.1 УК РФ лучше издалека, сидя в удобном кресле, а не быть непосредственным участником этого печального процесса.