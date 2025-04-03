Из зала суда: положительный опыт разделения бизнеса в общепите

Инспекция ФНС провела выездную проверку за 2018-2020 годы, по результатам которой доначислила НДС в размере 42.2 млн.руб. за дробление бизнеса на три юрлица.

В подтверждение довода о направленности действий налогоплательщика на получение необоснованной налоговой выгоды инспекция ссылается на наличие взаимозависимости между проверяемым налогоплательщиком и двумя организациями.

А что случилось?

Компания , зарегистрированная в 2008 году, в 2013 году приняла управленческое решение о разделении бизнеса на производство собственной продукции (кондитерские изделия и хлеб) и розничную торговлю.

А что суд?

Штат сотрудников разный, трудовой миграции не обнаружено, формального оформления сотрудников не выявлено, восприятия работниками обществ как единое целое, отсутствуют, виды деятельности разные, деятельность кофеен и производства осуществляется по разным адресам, каждая компания несет и оплачивает расходы по своей деятельности и налоги, займы между компаниями группы реальные.

Единство промо-акций, один сайт обусловлены условиями договора коммерческой концессии, согласно показаниям свидетелей, любое физическое лицо может стать инвестором в кондитерскую, заполнив анкету на сайте компании.

Доказательств, что проверяемая организация осуществляет свою деятельность по франшизе и что иные субъекты предпринимательской деятельности в силу ее условий не могут к ней присоединиться, налоговым органом не представлено.

Итог: первая инстанция отказала обществу, апелляция и кассация поддержали налогоплательщика.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А45-11180/2023 (г. Новосибирск)