Водители — самозанятые

Допрос показал, что самозанятые-водители в течение всего срока нахождения эвакуатора в рейсе должны быть на связи с диспетчером клиента, должны проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.
Акты об оказании услуг составлялись 2 раза в месяц – 15 и 30 числа каждого месяца. Заявок к договорам с самозанятыми не было, а в периоды, когда не было работы, они должны были находиться в специальном помещении до конца рабочего дня. Анализ чеков показал, что некоторые самозанятые оформляли чеки с одного устройства.
Итог: устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие в штате предпринимателя медицинской сестры, а также обязанность водителей эвакуаторов проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, подчиняться дисциплине и режиму работы свидетельствуют о подчинении физических лиц условиям работодателя. А это значит, что имела место подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера с лицами, применяющими НПД.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А53-10944/2023
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Комментарии1
как круто!