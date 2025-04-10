Водители — самозанятые

Инспекция провела камеральную проверку расчета по страховым взносам за 1й кв. 2021 года. В ходе мероприятий налогового контроля было установлено, что ИП перечислял деньги на счета физлиц за оказание услуг, при этом не начислял и не перечислял страховые взносы с этих перечислений.

Допрос показал, что самозанятые-водители в течение всего срока нахождения эвакуатора в рейсе должны быть на связи с диспетчером клиента, должны проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.

Акты об оказании услуг составлялись 2 раза в месяц – 15 и 30 числа каждого месяца. Заявок к договорам с самозанятыми не было, а в периоды, когда не было работы, они должны были находиться в специальном помещении до конца рабочего дня. Анализ чеков показал, что некоторые самозанятые оформляли чеки с одного устройства.

Итог: устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие в штате предпринимателя медицинской сестры, а также обязанность водителей эвакуаторов проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, подчиняться дисциплине и режиму работы свидетельствуют о подчинении физических лиц условиям работодателя. А это значит, что имела место подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера с лицами, применяющими НПД.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело А53-10944/2023

Не успеваете всё читать? Забирайте подборку разборов судебных актов по спорам между налогоплательщиками и ИФНС за право работать с самозанятыми