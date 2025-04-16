Из зала суда: пять признаков липового договора аренды имущества

В ходе выездной проверки налоговые инспекторы сняли расходы по аренде имущества.
А что суд?
1. Договоры аренды имеют необоснованные привилегии для арендатора (полная свобода действий, отсутствие контроля, неограниченное усмотрение стороны), что противоречит статье 616 ГК РФ.
2. Арендные платежи, перечисленные обществом в адрес спорных контрагентов, возвращались от них заявителю в виде регулярных займов в размерах, соответствующих полученной арендной плате.
3. Договоры займа (см. п. 2) были беспроцентными и бессрочными.
4. При увеличении количества сдаваемого в аренду имущества размер арендной платы не изменяется.
5. В некоторых налоговых периодах (3.5 года) общество не производило оплату за аренду производственных объектов недвижимого имущества, а попыток взыскания задолженности не обнаружено.
Итог: трижды отказать обществу в удовлетворении требований по отмене решения налогового органа.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А03-8461/2022 (Алтайский край)
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