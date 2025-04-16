Подписаться Из зала суда: пять признаков липового договора аренды имущества Общество на правах аренды использовало имущество двух организаций, затраты учитывало при формировании расходной части по налогу на прибыль. Арендодатели были упрощенцами, руководителем одного из арендодателей была мать директора проверяемого общества, то есть общества взаимозависимы для целей налогообложения. 1,9 тыс. просмотров 38 открытий Комментировать

В ходе выездной проверки налоговые инспекторы сняли расходы по аренде имущества. А что суд? 1. Договоры аренды имеют необоснованные привилегии для арендатора (полная свобода действий, отсутствие контроля, неограниченное усмотрение стороны), что противоречит статье 616 ГК РФ. 2. Арендные платежи, перечисленные обществом в адрес спорных контрагентов, возвращались от них заявителю в виде регулярных займов в размерах, соответствующих полученной арендной плате. 3. Договоры займа (см. п. 2) были беспроцентными и бессрочными. 4. При увеличении количества сдаваемого в аренду имущества размер арендной платы не изменяется. 5. В некоторых налоговых периодах (3.5 года) общество не производило оплату за аренду производственных объектов недвижимого имущества, а попыток взыскания задолженности не обнаружено. Итог: трижды отказать обществу в удовлетворении требований по отмене решения налогового органа. 💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А03-8461/2022 (Алтайский край)