Гоголь жив

Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В период времени с января 2012 года по декабрь 2015 года обвиняемая, являясь главным бухгалтером организации, вносила недостоверные сведения в бухгалтерские документы, начисляя заработную плату себе, мужу и дочери. При этом муж и дочь фигурантки уголовного дела фактически в организации не работали. Таким способом ей удалось похитить 7,8 млн рублей.

Свою вину женщина не признала.

Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу. Санкция вмененного состава в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Либо её подставили, либо бухгалтер плохо в школе читала Гоголя. И то, и другое плохо для неё.